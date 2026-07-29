Gabon: Ichinga - Un village assoiffé à la recherche d 'eau potable

À Ichinga, (département de la Louétsi-Wano), le manque d'eau potable n'est plus une simple difficulté du quotidien : c'est devenu une urgence silencieuse qui frappe durement les populations. Dans ce village, l'accès à une eau saine relève aujourd'hui du parcours du combattant. Privées d'une source fiable d'approvisionnement, les familles sont contraintes de s'adapter dans des conditions préoccupantes, au détriment de leur santé et de leur bien-être.

La seule pompe hydraulique villageoise à pédale dont disposait Ichinga, fruit d'un don de l'Union européenne et construite le 09 juillet 1996, est aujourd'hui hors service. Cette infrastructure, qui représentait autrefois un véritable espoir pour les habitants, est tombée en panne depuis plusieurs décennies, laissant tout un village sans solution durable pour accéder à l'eau potable.

Face à cette situation qui perdure, les populations locales n'ont d'autre choix que de se tourner vers le fleuve Ngounié pour satisfaire leurs besoins quotidiens : consommation, cuisine, lessive et autres usages domestiques. Une dépendance qui expose les habitants aux risques sanitaires liés à la qualité de l'eau et qui témoigne de l'urgence d'une intervention.

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Pendant que les années passent, Ichinga continue de vivre avec cette pénurie criarde d'eau potable, une situation qui pèse particulièrement sur les femmes, les enfants et l'ensemble de la communauté, contraints de parcourir des distances et de consacrer une grande partie de leur temps à la recherche de cette ressource vitale.

Il est désormais urgent que des solutions concrètes soient apportées. La réparation de l'ancienne pompe hydraulique villageoise ou, mieux encore, l'installation d'une nouvelle pompe adaptée aux besoins actuels du village, apparaît comme une nécessité absolue.

À Ichinga, l'eau potable ne doit plus être un privilège, mais un droit fondamental pour garantir la santé, la dignité et l'avenir des populations.