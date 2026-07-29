Gabon: Le Conseil National Climat et la CDC resserrent leurs liens pour une finance climat plus ambitieux au pays

Le Gabon accélère. Le Conseil National Climat (CNC) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont posé, le mercredi dernier, les bases d'un partenariat renforcé pour débloquer plus de financements et donner un nouvel élan à l'action climatique nationale.

Conduite par le Secrétaire Permanent du CNC, Fabrice Augan Ntchango, une délégation du Conseil a été reçue par Angélique Nzang Nzoghe épouse Buka Bouka, Directeur Général Adjoint de la CDC.

Au coeur des discussions : comment faire converger expertise climatique et ingénierie financière pour transformer les engagements du Gabon en projets concrets sur le terrain. Quatre chantiers prioritaires identifiés.

La séance de travail a permis de dégager plusieurs axes de collaboration immédiats : Actualiser les documents stratégiques nationaux ; mettre à jour les référentiels climat du Gabon pour les aligner aux nouvelles ambitions et aux exigences des bailleurs internationaux.

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Clôturer le programme CAFI-1 : tirer les leçons de cette première phase de partenariat avec l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale afin de préparer la suite avec plus d'efficacité.

Développer des instruments de financement climatique innovants : mobiliser la CDC pour structurer des mécanismes adaptés aux spécificités gabonaises, du financement des projets locaux à l'investissement à grande échelle.

Préparer la participation du Gabon à la COP31 : arriver avec une position forte, des projets bancables et une voix unie sur la scène internationale.

L'objectif affiché est clair : lever davantage de ressources et renforcer les dispositifs nationaux pour que chaque franc mobilisé ait un impact mesurable sur les populations et sur la résilience des écosystèmes.

Une alliance fondée sur la confiance

À l'issue de la rencontre, le CNC a salué la « disponibilité » de la CDC et réaffirmé sa volonté de « bâtir des partenariats solides, fondés sur la confiance, l'innovation et la recherche d'impacts durables ».

Pour le Conseil National Climat, cette collaboration avec l'un des principaux bras financiers de l'État est stratégique. La CDC, de par son rôle d'investisseur de long terme, peut jouer un rôle d'accélérateur pour transformer les politiques climatiques en infrastructures, en emplois verts et en services pour les communautés.

« Ensemble, faisons du Gabon une référence africaine en matière de gouvernance climatique et de finance », conclut le CNC. Avec cette nouvelle dynamique, Libreville envoie un signal : la transition ne se décrète pas seulement dans les textes. Elle se finance, se structure et se met en oeuvre, institution après institution.