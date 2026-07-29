Gabon: Pont Goutex d'Inchinga - 57 ans de service... le doyen sans garde-fous qui défie le temps !

Suspendu au-dessus du fleuve Ngounié sans garde-fous, le pont Goutex d'Inchinga impressionne autant qu'il fascine. Véritable témoin de l'histoire de la province de la Ngounié, cet ouvrage, probablement le plus ancien de la région, continue de braver les décennies avec une étonnante résistance.

Construit le 22 juillet 1969 par le célèbre forestier franco-belge Philippe Goutex, venu du Congo-Brazzaville, il a fini par porter le nom de son bâtisseur et demeure aujourd'hui un symbole du village d'Inchinga.

Depuis 57 ans, le pont Goutex assure sans relâche la liaison entre les populations. Malgré son âge avancé et son absence de garde-fous, il reste un axe stratégique pour le transport des personnes et des marchandises, notamment vers les départements voisins de la Louetsi-Bibaka.

Plus encore, il joue un rôle essentiel dans l'acheminement des médicaments destinés à l'hôpital de Bongolo, confirmant ainsi son importance capitale pour les communautés locales.

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Ce pont n'est toutefois pas destiné aux personnes sujettes au vertige. Les amateurs de sensations fortes et d'aventure y trouveront un passage aussi spectaculaire qu'inoubliable. Au fil des années, il est devenu une véritable curiosité, attirant les visiteurs et embellissant la carte postale du village d'Inchinga.

Mais derrière ce charme authentique se cache une réalité préoccupante : le temps a laissé son empreinte. Vieillissant, le pont mérite aujourd'hui une véritable cure de jouvence afin de garantir durablement la sécurité des usagers tout en préservant ce patrimoine historique.

Le pont Goutex d'Inchinga n'est pas seulement un ouvrage d'art ; il est un héritage vivant de la Louetsi-Wano. Il est temps que les pouvoirs publics lui accordent toute l'attention qu'il mérite en engageant des travaux de réhabilitation ou de rénovation.

Préserver ce monument, c'est préserver une page de l'histoire de la Ngounié et assurer l'avenir des populations qui en dépendent chaque jour.