Gabon: Visite de travail du Président de la République au Ghana

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, effectuera une visite officielle de trois jours en République du Ghana, du 28 au 30 juillet 2026.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique d'intensification de l'offensive diplomatique du Gabon sur le continent africain. Elle vise à diversifier les partenariats du pays, à renforcer les relations Sud-Sud et à consolider la présence du Gabon dans les grands équilibres régionaux. Au cours de ce déplacement, les deux Chefs d'État réaffirmeront les liens historiques entre Libreville et Accra et insuffleront une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

Les échanges porteront sur l'identification de nouvelles opportunités économiques et stratégiques. notamment le commerce et les investissements, les mines, l'énergie, l'agriculture, la forêt, la pêche et les affaires maritimes, ainsi que les transports, le tourisme, l'éducation et la santé.

Le choix du Ghana revêt un caractère hautement stratégique. Première puissance aurifère du continent et modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, le pays présente des complémentarités économiques majeures pour accompagner la politique de diversification engagée par le Gabon.