Maroc: Ouarzazate, terre d'accueil d'une nouvelle « Odyssey » du cinéma mondial

Sur les traces de « Gladiator », » The Mummy », « Kingdom of Heaven » ou encore « Game of Thrones », Ouarzazate continue d'inspirer les plus grands producteurs hollywoodiens et d'écrire de nouvelles pages du cinéma mondial.

Le tournage du blockbuster « The Odyssey », réalisé par le britannico-américain Christopher Nolan, vient confirmer une nouvelle fois le statut de Ouarzazate comme destination de premier plan pour les super productions cinématographiques internationales, renforçant ainsi le rayonnement de la cité des Mille et une Kasbahs en tant que pôle majeur de l'industrie du septième art.

Pour les besoins de cette nouvelle adaptation de l'épopée homérique, le célèbre site historique et joyau architectural du Ksar d'Aït Ben Haddou, a été choisi pour incarner la mythique cité de Troie, donnant une nouvelle dimension cinématographique à ce village fortifié, inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987.

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Avec ses remparts en terre, ses ruelles ancestrales et ses hautes tours, Aït Ben Haddou a offert un décor exceptionnel pour cette superproduction qui figure parmi les films les plus ambitieux de la carrière de Christopher Nolan. Après un démarrage mondial record de 264 millions de dollars lors de son premier week-end, le long métrage, sorti en salle le 15 juillet courant, poursuit sa lancée en franchissant la barre des 640 millions de dollars de recettes mondiales en seulement deux semaines d'exploitation, se positionnant parmi les plus grands succès cinématographiques de l'année.

Des analystes estiment désormais que le film, dont des scènes ont également été tournées à Essaouira, Marrakech et Dakhla, pourrait dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, porté par un engouement soutenu pour les projections grand format IMAX 70 mm.

Le choix de Christopher Nolan s'inscrit dans une longue tradition qui fait de Ouarzazate et d'Aït Ben Haddou des références incontournables du cinéma mondial. Des oeuvres majeures y ont été tournées, contribuant à forger la réputation internationale de la région comme véritable » Hollywood d'Afrique ».

Au-delà de son impact artistique et cinématographique, cette production constitue également une opportunité économique pour Ouarzazate et ses environs. Les grands tournages mobilisent un large écosystème d'acteurs locaux, notamment dans les domaines de la logistique, de l'hébergement, de la restauration, du transport, de l'artisanat et des métiers techniques liés au cinéma.

Pour l'acteur associatif, Abdelmoula Amekassou, le rayonnement cinématographique de Ouarzazate ne saurait être attribué à la seule magnificence de ses paysages naturels. Au-delà de son patrimoine géographique exceptionnel, le Maroc, et plus particulièrement Ouarzazate, a su développer un capital humain et technique d'une qualité désormais reconnue à l'échelle mondiale et un professionnalisme répondant aux plus hauts standards de l'industrie cinématographique internationale.

Ces talents marocains sont devenus un atout majeur pour les grandes sociétés de production internationales qui privilégient le Maroc comme destination de tournage, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Il a de même rappelé que les acteurs Tom Holland et Matt Damon ont tous deux salué, lors de leur séjour à Ouarzazate, le professionnalisme des équipes marocaines, soulignant que les lieux de tournage mobilisaient parfois près d'un millier de personnes travaillant avec grand professionnalisme, qu'il s'agisse des équipes de production ou du personnel d'assistance.

Parmi les compétences locales ayant contribué à la réalisation de ce long-métrage figure Zineb El Idrissi dont la participation à cette production internationale illustre l'excellence du savoir-faire marocain dans les métiers techniques et artistiques du cinéma.

Celle qui a travaillé dans le département costume et habillage, témoigne de la capacité des professionnels de Ouarzazate à répondre aux exigences des plus grandes productions cinématographiques, notant que » la renommée de la ville repose autant sur la qualité de ses ressources humaines que sur la richesse de ses décors naturels ».

» Travailler sur une production de cette envergure exigeait une discipline rigoureuse et une grande attention aux détails, chaque vêtement était minutieusement examiné et vérifié avant d'apparaître à l'écran », a-t-elle dit.

La ville d'Ouarzazate poursuit son essor cinématographique, consolidant progressivement sa position en tant que hub de référence de l'industrie audiovisuelle aux échelles nationale et internationale.

Dans cette perspective, et afin de consolider les acquis de Ouarzazate en tant que pôle cinématographique de premier plan, il a été procédé au lancement des travaux de » la Cité internationale du cinéma à Ouarzazate ». Ce projet d'envergure répond à la nécessité de doter la ville d'une infrastructure intégrée, capable de renforcer durablement son attractivité, de valoriser son capital humain et technique, et d'offrir aux productions nationales et internationales un écosystème répondant aux exigences les plus élevées de l'industrie audiovisuelle.

Dans ce sens, le directeur provincial de la Culture à Ouarzazate-Zagora-Tinghir, Aziz Jilaou a mis en avant les efforts consentis par les autorités concernées et leur engagement à mettre en oeuvre les directives visant à promouvoir les industries créatives et cinématographiques, et à faire du secteur du cinéma une composante clé de la dynamique de développement que connaît la région.

Il a, à cet égard, mis l'accent sur le projet de » la Cité internationale du cinéma à Ouarzazate », qui témoigne d'une vision stratégique ambitieuse visant à renforcer la position de Ouarzazate comme capitale du cinéma et pôle majeur de l'industrie cinématographique en Afrique et dans la région méditerranéenne.

La Cité dont le lancement des travaux de construction a été donné récemment par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ambitionne de moderniser l'infrastructure cinématographique régionale et d'accompagner le rythme des avancées technologiques et artistiques des productions cinématographiques et télévisuelles internationales.

Implantée sur une superficie de 10,49 hectares, la future Cité internationale du cinéma constitue un projet structurant mobilisant un investissement global de 240 millions de dirhams, a-t-il fait savoir.