Maroc: Une maladresse politique majeure de la secrétaire générale du PD suscite l'indignation des Marocains d'Italie

La récente prise de position de la secrétaire du Parti démocrate italien (PD), Elly Schlein, en faveur des pantins du polisario constitue une maladresse politique majeure, qui témoigne d'une méconnaissance regrettable des réalités diplomatiques et humaines du Sahara marocain.

En choisissant de soutenir une entité fantasmagorique, elle s'isole du consensus international largement majoritaire, y compris au sein de la gauche européenne, comme en témoigne la position de son homologue espagnol Pedro Sánchez, et ignore également les sentiments d'une communauté maroco-italienne nombreuse et intégrée, qui considère l'intégrité territoriale une cause nationale sacrée. Cette erreur d'appréciation transforme une question géopolitique complexe en un enjeu de politique intérieure, risquant de compromettre inutilement les relations stratégiques entre l'Italie et le Maroc.

En effet, cet impair commis par Elly Schlein a été vivement critiqué par la communauté marocaine en Italie, qui le juge incompatible avec les efforts internationaux pour une solution réaliste sous souveraineté marocaine, que soutiennent désormais de nombreux pays européens.

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Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'activiste maroco-italienne Fatiha Isdaouen a vivement critiqué les propos inacceptables de la secrétaire du PD à propos du Sahara marocain.

Selon elle, ce qui est particulièrement grave dans la position d'Elly Schlein, c'est son mépris affiché pour les Nations unies concernant la question du Sahara. Alors que l'ONU, via sa résolution 2797 (adoptée le 31 octobre 2025), reconnaît clairement le Plan d'autonomie proposé par le Royaume chérifien comme la seule solution politique à même de mettre un terme à ce conflit artificiel.

«Madame la secrétaire du PD, qui paradoxalement critiquait le mépris de Donald Trump à l'égard de l'ONU, fait comme si cet engagement international n'existait pas. Pire, elle accueille sur le sol italien non seulement les enfants qui vivotent dans l'enfer des camps de Tindouf, mais également des cadres politiques du polisario, sans jamais interroger la légalité de ces séjours, ni leur conformité avec le droit international. L'Italie, comme l'Union européenne, ne reconnaît pas la prétendue rasd. Alors pourquoi Elly Schlein choisit-elle d'ignorer cette position officielle? Pourquoi ferme-t-elle les yeux sur une instrumentalisation politique de ces visites?», s'interroge Fatiha Isdaouen.

Face à cette hypocrisie, elle a appelé solennellement les Marocains d'Italie, notamment ceux membres ou élus du PD, à se mobiliser pour faire face à ces dérives.

A cet égard, le Dr Mustapha El Haissouni, membre du Parti démocrate italien, n'a pas caché son désaccord et sa «stupéfaction» face aux malheureuses récentes déclarations de la secrétaire du parti, Elly Schlein.

Selon lui, les propos d'Elly Schlein ont suscité une vive indignation parmi de nombreux Marocains, aussi bien au Royaume qu'au sein de la diaspora établie en Italie.

«Pour le peuple marocain, le Sahara constitue une question de souveraineté nationale et d'intégrité territoriale. Toute déclaration ou prise de position qui semble soutenir les thèses séparatistes est perçue comme une remise en cause d'un principe fondamental pour le Royaume du Maroc», a martelé Mustapha El Haissouni, également professeur et chercheur en droit international et en droit de la navigation maritime.

Et de préciser : «Les Marocains résidant en Italie, qu'ils soient engagés dans la vie politique, associative ou citoyenne, sont en droit d'exprimer leur désaccord de manière démocratique et de demander des explications à la direction du Parti démocrate sur sa position. Ceux qui estiment que cette orientation est incompatible avec leurs convictions peuvent également choisir de suspendre ou de mettre fin à leur engagement au sein de cette formation politique ».

«Le respect de la souveraineté du Maroc est une ligne rouge pour les Marocains, où qu'ils vivent», a tenu à rappeler Mustapha El Haissouni. Il a, par ailleurs, souligné que le Royaume chérifien et l'Italie entretiennent, depuis longtemps, des relations d'amitié, de coopération et de respect mutuel. «Il est donc souhaitable que les responsables politiques contribuent à renforcer ces liens plutôt qu'à créer des tensions inutiles sur une question particulièrement sensible », a-t-il fait savoir. Reste à espérer qu'Elly Schlein corrige le tir et fasse preuve de plus de bon sens.