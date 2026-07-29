Soudan: Le Ministre des Affaires Etrangères rencontre son homologue Turc

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed Ibrahim, a rencontré aujourd'hui à Ankara, capitale turque, M. Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en Turquie les 28 et 29 juillet.

Les deux côtés ont tenu une séance de discussions portant sur les relations bilatérales distinguées entre la République du Soudan et la République de Turquie, et les moyens de les renforcer et de les développer pour servir les intérêts conjoints des deux pays.

Les deux ministres ont exprimé leur fierté du niveau avancé dont ont atteint les relations soudano-turques, soulignant l'importance de poursuivre le travail visant pour élargir les domaines de coopération, notamment dans les secteurs de l'économie, du commerce et de l'investissement, de l'énergie, des mines, de l'agriculture, de l'éducation et de la culture, ainsi que dans le construction des capacités, la formation et l'échange d'expériences entre les institutions des deux pays.

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Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les développements de la situation au Soudan, et les efforts déployés par l'État pour restaurer la sécurité et la stabilité, protéger la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays, et créer les conditions nécessaires à la reconstruction et au retour des institutions de l'État pour qu'elles puissent assumer leurs fonctions normalement.

Il a exprimé l'appréciation du Soudan pour les positions turques soutenant sa souveraineté, son unité et ses institutions nationales, et les assistances humanitaires accordées par la Turquie au peuple soudanais, soulignant que le Soudan aspirait à renforcer la participation des institutions gouvernementales, du secteur privé et des organisations turques aux projets de relance, de reconstruction et de développement au cours de la prochaine phase.

De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a réaffirmé la position de son pays soutenant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, et a souligné que la Turquie continuerait à soutenir les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité, continuer à fournir l'aide humanitaire et renforcer la coopération avec le Soudan dans les divers domaines.

Les deux ministres ont échangé les points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris les développements dans la Corne de l'Afrique et la mer Rouge, les questions de sécurité et de stabilité régionale, ainsi que les défis humanitaires et sécuritaires résultant des conflits, de la prolifération des armes et des groupes armés, soulignant l'importance du dialogue, de la coordination et de la coopération entre les pays de la région pour faire face à ces défis.

En marge de cette rencontre, les deux parties ont signé une note d'entente de coopération entre l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie et l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan, visant à renforcer la coopération dans les domaines de la formation et de la qualification diplomatiques, l'échange d'expériences, de programmes et de méthodes, ainsi que l'organisation de sessions de formation, de séminaires, de conférences et d'activités conjointes, ce qui contribuera au développement des capacités des cadres diplomatiques des deux pays.

Les deux côtés ont convenu de continuer la coordination et la consultation sur les questions bilatérales, régionales et internationales, et d'oeuvrer pour renforcer le partenariat stratégique entre le Soudan et la Turquie et de les promouvoir à de nouveaux horizons.