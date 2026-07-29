Soudan: Dre Nawara rencontre le président de l'Union des universités soudanaises

La Dre Nawara Abu Mohammed Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté de transition, a réaffirmé le plein soutien de l'État aux établissements d'enseignement supérieur du pays, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle national.

Lors de sa rencontre aujourd'hui à Khartoum avec le professeur Al-Hadi Adam, président de l'Union des universités soudanaises, elle a salué les efforts constants de l'Union pour promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le pays, notamment sa contribution à la coordination et au renforcement de la coopération entre les institutions et centres de recherche scientifiques soudanais, ainsi qu'à la création d'un environnement de travail favorable.

Dans un communiqué de presse publié à l'issue de la rencontre, le professeur Al-Hadi a expliqué que la délégation de l'Union avait informé la membre du Conseil de souveraineté du rôle de l'Union des universités soudanaises dans le développement et le progrès du Soudan durant cette période cruciale.

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Il a noté que le membre du Conseil de souveraineté avait présenté un certain nombre d'idées et de visions qui contribueraient à renforcer la coordination entre les différents établissements d'enseignement supérieur et à accroître la contribution des universités au développement et à la reconstruction du Soudan.