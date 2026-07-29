Soudan: Le représentant de la Ligue arabe salue les forces armées soudanaises pour leur rôle dans la préservation de l'unité du pays

Le représentant de la Ligue arabe, Dr Bahjat Mohamed Abou Al-Nasr, a rendu hommage aux forces armées soudanaises qui ont remporté de grandes victoires et oeuvré pour préserver l'unité du Soudan face aux graves menaces sécuritaires qu'il a récemment rencontrées.

Lors de son discours aujourd'hui à l'atelier de travail sur le développement du secteur du transport fluvial au Soudan, sous le slogan « Un transport fluvial sûr et durable », sous la supervision du ministre des Infrastructures et du Transport, Seif Al-Nasr Haroun, et sous le patronage du vice-président du Conseil de souveraineté transitoire, général Malik Agar, à l'hôtel Al-Salam Rotana à Khartoum.

Il a ajouté que l'atelier actuel oeuvre pour identifier les obstacles et la réalisation du développement du Soudan, et que le réseau fluvial du Soudan est vaste et d'une importance capitale, ou le Fleuve du Nil outre son dimension historique, constitue une ressource essentielle pour le transport et le tourisme, ainsi que pour l'amélioration des relations entre les pays à travers la circulation des passagers et des marchandises dans les deux sens.

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Dr Bahjat a ajouté que la mise en place d'un système intégré pour le développement du transport fluvial au Soudan est essentielle, car elle allège la pression sur les autres moyens de transport, soulignant l'importance de la préservation de l'environnement et de l'eau potable moyennant l'utilisation du transport fluvial, affirmant que le fait de profiter des cadres nationaux au Soudan est essentiel car cela réalise le développement souhaité, soulignant l'importance de la mise en oeuvre des résultats de l'atelier, qui présente un intérêt particulier car il a été honoré, par le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire, le général Malek Agar, et un certain nombre de responsables.

Il a indiqué que la Ligue arabe oeuvrait pour mettre en oeuvre les recommandations de l'atelier, et a rendu hommage à tous ceux qui ont répondu à l'invitation pour discuter scientifiquement qui réalise les exigences du développement du transport fluvial au Soudan.