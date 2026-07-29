Soudan: Le Conseil des ministres tient sa Réunion ordinaire

Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion ordinaire à Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, Dr Kamil Idris.

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, a déclaré dans un communiqué de presse que le Conseil des ministres félicitait les Forces armées, les Forces conjointes et toutes les forces de soutien et mobilisées pour leurs victoires contre la milice rebelle des Forces de soutien rapide lors des combats au Nord-Kordofan.

Il a expliqué que le Premier ministre félicitait les dirigeants du Conseil de souveraineté, et en particulier Son Excellence le commandant en chef des Forces armées et président du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, pour cette grande victoire.

Au nom des membres du Conseil des ministres, le Premier ministre a présenté ses sincères condoléances aux familles des martyrs et a salué leurs sacrifices, priant pour leur miséricorde divine et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

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Il a également ordonné que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux blessés et aux malades l'accès à tous les soins de santé et médicaux nécessaires.

Al-Aisir a expliqué que le Premier ministre avait salué le travail accompli par les ministres, les ministères et tous les membres du Gouvernement de l'Espoir dans le cadre des projets menés à bien la semaine précédente, en énumérant les actions et les réalisations importantes menées par certains ministères.

Le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que le Conseil des ministres avait chargé le Wali de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, de soumettre en urgence un plan pour l'entretien et la restauration de la mosquée Nilein à Omdurman.

Le Conseil des ministres a également examiné les propositions du comité chargé d'étudier le dossier du Hajj et de la Omra et a accéléré l'élaboration d'une vision claire concernant les travaux du Conseil suprême du Hajj et de la Omra.

Le ministre de la Culture et de l'Information a indiqué que le Conseil des ministres avait discuté de la question de l'irrigation dans le périmètre de Gezira et de la mise à disposition des ressources nécessaires à une bonne saison agricole.

Le Conseil des ministres a également examiné trois projets de loi du ministère de la Transformation numérique et des Communications : le projet de loi sur la réglementation de la cybersécurité, le projet de loi sur les données et l'intelligence artificielle, et le projet de loi sur la transformation numérique pour 2026.

Il a précisé que ces trois projets de loi seraient présentés pour un examen et un débat plus approfondis lors des prochaines sessions en vue de leur approbation.

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme a ajouté que le Conseil des ministres avait pris connaissance du rapport final du comité chargé d'élaborer un plan de mise en oeuvre du projet d'un million de logements productifs, conformément à la directive du Premier ministre n° 101 de 2026. Il a indiqué que le Conseil des ministres avait approuvé ce plan, qui sera présenté en détail dans les semaines à venir.

Le ministre de la Culture et de l'Information a expliqué que le Conseil des ministres avait examiné les conditions nécessaires à la réhabilitation de la raffinerie de Khartoum et à la construction d'une nouvelle raffinerie à Port-Soudan, en fixant le calendrier et les coûts financiers.

Il a indiqué que le Cabinet avait ordonné la formation d'un comité chargé d'étudier les propositions et de soumettre un rapport détaillé sur la réhabilitation de la raffinerie de Khartoum et sur la proposition de création d'une nouvelle raffinerie.