Soudan: Le Ministre de la Santé examine le renforcement de la diplomatie sanitaire

Le Ministre de la Santé, professeur Haitham Mohamed Ibrahim, a tenu aujourd'hui une réunion avec les conseillers médicaux des ambassades du Soudan en Jordanie et en République Arabe d'Égypte.

Dr Majd Eddin Ahmed Al-Imam, de l'ambassade du Soudan en Jordanie, et Dr Khidir Faisal Aboubakar, conseiller médical à l'ambassade du Soudan au Caire, ont présenté un rapport détaillé sur les services sanitaires fournis aux citoyens soudanais dans ces deux pays.

Le ministre a salué les efforts déployés pour faciliter le traitement des patients soudanais à l'étranger, appréciant le rôle des conseillers pour la promotion de ce qu'il a qualifié de « diplomatie sanitaire », qui contribue à élargir le champ de la coopération et à apporter le soutien nécessaire aux citoyens.

Cette rencontre a souligné l'importance de poursuivre la coordination entre le ministère de la Santé et les missions diplomatiques pour développer les services sanitaires et faciliter l'accès des patients soudanais aux soins dans les pays frères, ce qui reflète le souci de l'État de prendre soin de ses citoyens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Soudan.