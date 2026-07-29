Soudan: Le ministre de la Santé reçoit la délégation de l'Organisation arabe pour le développement administratif

Le Ministre de la Santé, professeur Heitham Mohamed Ibrahim, a reçu aujourd'hui une délégation de l'Organisation arabe pour le développement administratif, affiliée à la Ligue Arabe.

Le ministre a salué les efforts de la délégation, affirmant la coopération et la coordination importantes via l'ambassade du Soudan au Caire. Au cours de la rencontre, il a examiné les moyens de soutenir le secteur de la santé au Soudan, particulièrement dans le domaine des ressources humaines et du soutien aux dirigeants féminins, ainsi que la manière de traiter les défis à l'émigration des cadres médicaux.

Il a également abordé le rôle de l'Organisation pour renforcer les capacités de leadership et préparer de nouvelles générations à diriger le secteur de la santé.

Le ministre a souligné l'importance de la formation institutionnelle et de l'adoption du concept de formation des cadres médicaux via l'Organisation, avec la fourniture du financement nécessaire, en soulignant l'envoi de stagiaires en République arabe d'Égypte, en plus de la formation des cadres médicaux à l'intérieur du pays.

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Le ministre a affirmé la participation du ministère fédéral de la Santé à la conférence de l'Organisation qui doit s'y tenir.

La réunion a abordé l'impact de la guerre sur les services sanitaires, le transfert du secteur de la phase d'intervention à celle de relance, ainsi que l'importance de fournir les médicaments à travers des partenariats avec des usines égyptiennes et la coordination avec l'Autorité égyptienne des médicaments pour créer un marché sanitaire commun en Afrique.