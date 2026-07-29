Soudan: Le Premier Ministre et les membres du gouvernement Al-Amal visitent les blessés et les affectés des opérations à l'hôpital militaire

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, et les membres du gouvernement Al-Amal ont effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'hôpital médical militaire pour s'assurer de l'état sanitaire des blessés et des affectés par les opérations militaires lors de la bataille Al-Karama.

Le Premier ministre a salué l'héroïsme et les sacrifices considérables consentis par les blessés pour défendre la patrie et protéger sa souveraineté, exprimant ses voeux de voir la récupération rapide aux blessés et à ceux qui ont été affectés.

Il a affirmé l'engagement du gouvernement à fournir les soins sanitaires et thérapeutiques nécessaires aux blessés et aux affectés, saluant les efforts considérables déployés par les équipes médicales et infirmières de l'hôpital pour offrir les meilleurs services thérapeutiques.

De leur côté, les blessés et les affectes ont exprimé leur bonheur à l'occasion de cette visite, affirmant leur détermination à retourner sur les champs de bataille dès leur récupération.