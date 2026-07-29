Soudan: Le Premier Ministre et les membres du gouvernement Al-Amal visitent les blessés et les affectés des opérations à l'hôpital militaire

29 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, et les membres du gouvernement Al-Amal ont effectué aujourd'hui une visite d'inspection à l'hôpital médical militaire pour s'assurer de l'état sanitaire des blessés et des affectés par les opérations militaires lors de la bataille Al-Karama.

Le Premier ministre a salué l'héroïsme et les sacrifices considérables consentis par les blessés pour défendre la patrie et protéger sa souveraineté, exprimant ses voeux de voir la récupération rapide aux blessés et à ceux qui ont été affectés.

Il a affirmé l'engagement du gouvernement à fournir les soins sanitaires et thérapeutiques nécessaires aux blessés et aux affectés, saluant les efforts considérables déployés par les équipes médicales et infirmières de l'hôpital pour offrir les meilleurs services thérapeutiques.

De leur côté, les blessés et les affectes ont exprimé leur bonheur à l'occasion de cette visite, affirmant leur détermination à retourner sur les champs de bataille dès leur récupération.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.