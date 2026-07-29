Tunisie: À L'ouverture de la 44e édition du Festival international de Boukornine - Wael Jassar enchante son public

Le Festival international de Boukornine a donné le coup d'envoi de sa 44e édition, dimanche 26 juillet, au théâtre de plein air d'Hammam-Lif. Devant un public venu en nombre malgré une météo capricieuse, le chanteur libanais Wael Jassar a inauguré un rendez-vous estival qui retrouve cette année sa dimension internationale à la faveur de la nouvelle stratégie engagée par un comité artistique récemment désigné.

Le Festival international de Boukornine a lancé sa 44e édition dimanche 26 juillet 2026 au théâtre de plein air d'Hammam-Lif. Organisé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles et dirigé par Ikbel Hamzaoui, le festival se poursuivra jusqu'au 13 août avec une programmation qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie du ministère visant à restructurer plusieurs grands festivals estivaux. Cette orientation entend redonner à Boukornine toute sa vocation internationale.

Pour ouvrir cette nouvelle édition, les organisateurs ont misé sur Wael Jassar. Très attendu par le public tunisien. Son concert a affiché complet et les spectateurs étaient déjà nombreux aux abords du théâtre bien avant le début de la soirée. Quelques averses ont retardé le lancement du spectacle, sans entamer l'enthousiasme du public. Les spectateurs ont patienté jusqu'à l'entrée en scène de l'artiste, accueilli par de longs applaudissements en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Au fil du concert, Wael Jassar a revisité plusieurs de ses titres les plus connus, parmi lesquels Ghariba Ennas, Kol Waad et Khalini Dhikra. Alternant chansons romantiques et morceaux plus rythmés, il a rapidement établi une complicité avec les gradins, où le public reprenait les refrains en choeur.

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L'artiste a également rendu hommage au patrimoine musical arabe en interprétant une chanson d'Oum Kalthoum, avant de saluer la Tunisie avec la chanson populaire Asl Ezzine Fel Aïnine. Lors de la conférence de presse qui a succédé au concert, Wael Jassar a rappelé les liens qui l'unissent au public tunisien.

« Il existe entre moi et le public tunisien une véritable histoire d'amour qui dure depuis 1996 », a-t-il déclaré. Il a également remercié les spectateurs pour leur fidélité et leur patience malgré les intempéries : « Je remercie ce merveilleux public d'avoir bravé le mauvais temps et de m'avoir attendu avec autant de patience ». L'artiste a aussi salué l'invitation du ministère des Affaires culturelles et a dit son plaisir d'ouvrir cette nouvelle édition du festival. « C'est un honneur pour moi d'inaugurer cette édition », a-t-il affirmé.

Au-delà de la prestation artistique, cette soirée d'ouverture a confirmé l'attachement du public à ce rendez-vous estival. Toutes les générations se sont retrouvées dans les gradins, illustrant le lien particulier qui unit le Festival de Boukornine à ses spectateurs.

Cette première soirée donne ainsi le ton d'une édition qui entend renouer avec le rayonnement international du festival tout en conservant la proximité qui fait son identité depuis plus de quatre décennies.