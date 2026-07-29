Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères Gedion s'entretient avec ses homologues du Burundi, du Zimbabwe et du Bénin

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a tenu une série de réunions bilatérales de haut niveau avec ses homologues du Burundi, du Zimbabwe et du Bénin, en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba.

Au cours de ces discussions, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'unité africaine, de l'intégration régionale et du renforcement des partenariats intra-africains.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, le renforcement de la coopération au sein de l'Union africaine et l'accélération de la mise en oeuvre d'initiatives conjointes visant à soutenir la réalisation de l'Agenda 2063, le plan d'action du continent pour un développement inclusif et durable.

Lors d'entretiens bilatéraux avec le ministre burundais des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Édouard Bizimana, qui préside la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, les deux ministres ont fait le point sur les préparatifs et le déroulement de la session en cours du Conseil exécutif, en amont de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

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Ils ont souligné que l'efficacité de l'Union africaine dans l'accomplissement de son mandat dépendait de la mise en place d'un financement durable et prévisible, permettant de répondre aux besoins opérationnels et institutionnels croissants de la Commission de l'Union africaine.

Se déclarant confiants quant aux délibérations en cours, les deux ministres ont affirmé que cette session aboutirait à des résultats qui renforceraient encore la capacité de l'Union à répondre aux priorités du continent.

Les deux parties ont également fait le point sur les relations entre l'Éthiopie et le Burundi et ont convenu de l'importance d'accélérer la coopération grâce à la mise en oeuvre effective des projets d'accords bilatéraux déjà échangés entre les deux pays.

Lors d'entretiens séparés avec le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Amon Murwira, les ministres ont réaffirmé l'amitié de longue date et le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et le Zimbabwe.

Ils ont souligné que les deux pays partagent des positions communes sur les priorités clés de l'Union africaine, le panafricanisme et les grands enjeux internationaux, tout en insistant sur la nécessité de traduire leurs liens politiques solides en une coopération économique et sectorielle élargie.

Pour faire avancer cet objectif, les ministres ont convenu de convoquer une commission ministérielle mixte, qui facilitera la mise en oeuvre des accords bilatéraux existants et identifiera de nouvelles opportunités de collaboration dans un large éventail de secteurs.

Gedion a également rencontré la ministre des Affaires étrangères du Bénin, Corinne Amori, afin de discuter de mesures concrètes visant à approfondir les relations bilatérales et à élargir la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Les deux ministres ont passé en revue les mécanismes de mise en oeuvre des accords signés précédemment, tandis que le ministre Amori a exprimé le vif intérêt du Bénin à s'inspirer des progrès croissants de l'Éthiopie dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), reconnaissant l'expertise et le leadership grandissants de ce pays dans ce secteur technologique émergent.

Cette série de rencontres bilatérales souligne le rôle diplomatique proactif de l'Éthiopie au sein de l'Union africaine ainsi que ses efforts constants pour renforcer les partenariats, promouvoir des solutions menées par l'Afrique et approfondir la coopération entre les États membres afin de concrétiser les aspirations de l'Agenda 2063.