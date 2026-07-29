Ethiopie: Les chefs des forces de défense africaines saluent le rôle inébranlable du pays en faveur de la paix et de la sécurité du continent

Addis Ababa — Les chefs des forces de défense africaines participant au Symposium africain sur la logistique et les communications 2026, qui se déroule sur cinq jours, ont salué le rôle de premier plan que joue depuis longtemps l'Éthiopie en matière de paix et de sécurité sur le continent.

S'adressant à l'ENA, le colonel William Wabwire, directeur de la logistique de l'armée de l'air des Forces de défense populaires de l'Ouganda, a déclaré que l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du continent africain se concrétisait véritablement à travers ses actions.

« Je crois savoir que l'Éthiopie fournit des troupes dans un grand nombre de missions à travers toute la région. Par exemple, en Somalie et dans d'autres endroits à travers toute l'Afrique. »

Le colonel Wabwire a également souligné l'importance de la coopération entre les pays ainsi que de la gestion de la logistique et des communications.

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« Nous devons comprendre comment notre logistique doit fonctionner, et nous devons comprendre comment nos communications doivent être améliorées dans toute l'Afrique. La coopération est essentielle, et il est primordial de travailler ensemble. Nous ne pouvons pas agir de manière isolée. »

Selon lui, l'initiative prise par l'Éthiopie, en collaboration avec d'autres pays africains, d'accueillir cet important symposium revêt une grande importance ; c'est l'un des moyens de promouvoir la paix et la sécurité.

De même, le colonel Adegnika Serges, chef de cabinet de l'état-major de l'armée du Bénin, a déclaré que l'Éthiopie est une très grande nation en Afrique et qu'elle a beaucoup apporté au continent en tant que siège de l'Union africaine.

Il a souligné que le pays menait de nombreuses actions en matière de sécurité régionale, mais aussi à l'échelle continentale, et a salué le rôle majeur joué par l'Éthiopie sur le continent.

Le colonel Serges a déclaré qu'il espérait que l'Éthiopie continuerait à jouer un rôle majeur à l'avenir pour le continent.

Il a en outre souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les pays pour faire face aux défis croissants au niveau continental.

Le chef d'état-major a également souligné la nécessité de renforcer la coopération afin de mieux relever les défis actuels et d'anticiper ceux de l'avenir.

De son côté, le colonel Richard Kipkurui, officier de communication des Forces de défense du Kenya, a déclaré que le fait que l'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine illustre parfaitement le rôle de premier plan que ce pays joue depuis longtemps au niveau continental.

Ce symposium africain sur la logistique et les communications « ne pouvait pas se tenir dans un meilleur endroit qu'ici, à Addis-Abeba », a-t-il ajouté.

Les problèmes africains peuvent être mieux résolus par les Africains eux-mêmes, a déclaré le colonel Kipkurui, soulignant la nécessité pour les Africains de mener les initiatives du continent et encourageant l'Éthiopie à continuer de jouer son rôle de premier plan en tant que siège de l'UA.

Insistant sur l'importance de la collaboration et sur la nécessité pour chacun de s'impliquer, il a déclaré : « La coopération est très importante aujourd'hui. À notre époque, on ne peut pas agir seul, car nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. »

Le Symposium africain sur la logistique et les communications 2026, organisé conjointement par l'Éthiopie et le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), s'est ouvert lundi à Addis-Abeba, réunissant des responsables militaires, des experts en défense et des partenaires du secteur privé.