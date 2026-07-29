Ethiopie: Le président du Parlement azerbaïdjanais arrive au pays pour renforcer les relations bilatérales

Addis Ababa — La présidente du Milli Majlis (Parlement) de l'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, est arrivée mardi à Addis-Abeba pour une visite officielle visant à renforcer le partenariat croissant entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, à Addis-Abeba, la présidente Gafarova a été chaleureusement accueillie par la vice-présidente de la Chambre des représentants du peuple (HPR) éthiopienne, Lomi Bedo, et par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, ce qui témoigne de l'importance que les deux pays accordent à leurs relations diplomatiques en plein essor.

Au cours de sa visite officielle, la présidente Gafarova devrait mener des discussions de haut niveau avec des hauts responsables du gouvernement éthiopien sur les moyens de renforcer encore la coopération bilatérale et d'approfondir la diplomatie parlementaire entre les deux pays.

Les discussions devraient porter principalement sur l'élargissement de la collaboration dans des domaines d'intérêt commun, la promotion d'un engagement politique et institutionnel plus fort, ainsi que l'exploration de nouvelles voies de partenariat contribuant aux aspirations communes de l'Éthiopie et de l'Azerbaïdjan en matière de développement.

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Cette visite souligne la dynamique croissante des relations entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan et met en évidence la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération par le biais d'un dialogue politique soutenu, d'un engagement parlementaire renforcé et d'une collaboration diplomatique plus étroite.