Tunisie: Rami Hmam passe à Chartres - Une équipe à forte dominance tunisienne

Le pivot international Rami Hmam a rejoint le club français de Chartres, qui compte déjà dans ses rangs Kousay Ben Fraj, Oussama Hosni et Mehdi Harbaoui. L'équipe est entraînée par Thierry Anti, sélectionneur de la Tunisie, et Omar Khadira, son adjoint. L'équipe française de Chartres Métropole Handball est donc un sept à forte influence tunisienne en Ligue 1 cette saison.

Outre ce contingent de joueurs tunisiens, Thierry Anti, sélectionneur de l'équipe de Tunisie, était aussi engagé avec son actuelle équipe. Les responsables tunisiens l'ont quand même choisi, considérant que l'avoir à leur côté lors des stages de préparation et des engagements internationaux vaut mieux que de le payer à plein temps, pour le voir hanter son hôtel ou son domicile, étant donné que la majorité des internationaux tunisiens évoluent à l'étranger.

D'ailleurs, ce n'est nullement une exception. Dans tous les pays du monde de la petite sphère, les meilleurs joueurs évoluent notamment en Europe. L'Egypte, notre adversaire potentiel, y a placé ses meilleurs éléments et c'est là où ils ont acquis expérience et combativité.

Carnet d'adresse et connexions, gages de réussite

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Cependant, nos meilleurs joueurs ont malheureusement choisi de monnayer leurs talents dans les pays du Golfe où il y a certes des progrès, mais le niveau est encore en deçà de celui des Européens qui dominent. Mieux que cela, Thierry Anti a pris Omar Khadira comme adjoint, ce qui complète un personnel d'encadrement sur mesure aussi bien au service de Chartres que pour l'équipe de Tunisie. Pour les rassemblements des joueurs évoluant en Tunisie, ils sont assez nombreux cette année, ils sont pris en charge par Sami Saidi, Riadh Sanaa et Wael Boutiti.

Lorsque cette décision a été prise, ce fut une levée de boucliers. Cela c'est calmé lorsqu'il s'est avéré que des pôles du handball mondial procédaient de la même manière. Plusieurs pays, en effet, ont recours à des sélectionneurs à temps partiel ou en double casquette (cumul avec un club), une pratique courante dans le handball international.

De toutes les manières, le handball tunisien profite des apports du protocole d'accord signé entre les fédérations tunisienne et française. Jeunes et confirmés sont régulièrement invités pour disputer les tournois internationaux organisés en France. Comme quoi, pour s'assurer le minimum de réussite, le carnet d'adresses et les relations solides sont incontournables.