Tunisie: La BERD va financer la modernisation de la Compagnie des phosphates de Gafsa

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, mardi 28 juillet 2026, un projet de loi relatif à l'accord de garantie conclu entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ouvrant la voie à un financement destiné à soutenir la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

Le projet de loi n°49 de 2026 a été adopté par 58 députés, contre 13 voix opposées, alors que 9 élus se sont abstenus.

L'accord porte sur un prêt accordé à la CPG pour financer l'acquisition de nouveaux équipements miniers ainsi que l'installation d'une unité moderne de filtration à haute pression dédiée au traitement des eaux usées à Gafsa.

Ce financement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à moderniser les infrastructures de la compagnie, améliorer les conditions d'exploitation minière et renforcer la gestion des ressources hydriques utilisées dans les activités du secteur des phosphates.

La modernisation des équipements constitue l'un des principaux leviers identifiés pour permettre à la CPG de renforcer sa production et de retrouver progressivement ses capacités opérationnelles.

 

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