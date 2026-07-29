Tunisie: Al-Qods - Le pays et la Jordanie dénoncent les atteintes au statut de la Ville sainte

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 28 juillet 2026, un appel téléphonique de Ayman Safadi, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères et des Expatriés du Royaume Hashémite de Jordanie.

L'entretien a porté sur les relations de fraternité et de coopération qui unissent la République Tunisienne et le Royaume Hashémite de Jordanie frère, ainsi que sur les moyens de les consolider et de les promouvoir davantage, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du transport et des ressources humaines.

L'entretien a également été l'occasion d'examiner les derniers développements de la situation à Al-Qods Al-Charif. À cet égard, les deux parties ont souligné la nécessité de faire face aux violations et aux tentatives visant à altérer le statut juridique et historique de la ville Sainte, et de préserver ses lieux saints. Mohamed Ali Nafti a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant et pleinement souverain, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

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Cet entretien a en outre constitué une opportunité pour procéder à un échange de vues et se concerter sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.