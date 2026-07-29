Tunisie: L'ASM bannit les prêts de sa politique de recrutement Moez Gharbi - «Bâtir une équipe solide»

Pour le président de l'ASM, les transferts définitifs permettent au club de préserver l'ossature de l'équipe sur le moyen, voire le long terme.

Comme bon nombre de clubs de la Ligue 1, l'Avenir Sportif de La Marsa profite du mercato estival pour se renforcer en prévision de la prochaine saison. Toutefois, la stratégie de recrutement du club repose sur une règle d'or : pas de prêts et rien que des transferts définitifs.

Le président de l'ASM, Moez Gharbi, nous explique la logique sur laquelle repose sa politique : "Nous voulons bâtir une équipe solide sur le moyen, voire le long terme. En ce sens, nous avons banni les transferts de prêt de notre politique de recrutement. Rien que des transferts définitifs sur deux ans et plus.

Un joueur prêté est libre de partir à la fin de la saison, ce qui nous amènerait à combler les postes vacants. Or, les transferts définitifs nous permettent de construire une équipe en ayant une ossature. Par ailleurs, nous avons conservé l'ossature de l'équipe qui a disputé la saison écoulée en gardant 70% du groupe des joueurs".

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Maâcha, Boukhris et Hamrouni rejoignent le groupe

Les trois nouvelles recrues en provenance de l'Espérance, Koussay Maacha, Yassine Boukhris et Rayane Hamrouni, ont rejoint le groupe à Tabarka où le stage se poursuit jusqu'à ce jeudi.

A noter que la convention avec l'Espérance de Tunis pour les transferts définitifs de Koussay Maacha, Yassine Boukhris et Rayane Hamrouni, a été signée. Maacha s'est engagé pour deux ans au profit de l'ASM alors que Rayane Hamrouni et Yassine Boukhris ont signé, chacun, un contrat de trois ans.

A propos de ces recrutements, le président marsois s'est dit heureux de la collaboration avec l'Espérance lors de ce mercato estival : "La collaboration avec l'Espérance a été fructueuse en termes de transactions. Les négociations ont été fluides. Nous en sommes ravis.", nous a-t-il déclaré.

Le Ghanéen Abdul Wadud débarque

Occupant le poste de défenseur, le Ghanéen, Abbas Abdul Wadud, est marsois pour trois ans. Il n'a que 19 ans et ne rentre pas dans le quota des recrutements.

L'attaquant Nour Mani en renfort

Âgé de 24 ans, l'attaquant Nour Mani débarque à La Marsa en provenance de Hammam-Sousse. Il a signé un contrat de deux ans.

Défaite devant Al-Hazem

En marge de son stage à Tabarka, l'ASM a affronté le club saoudien Al-Hazem. La rencontre amicale s'est soldée par une défaite des Marsois sur le score de 2 à 0.

Les U21 et l'Espérance en amical

Au programme des Marsois, deux autres matchs amicaux sont confirmés : la sélection nationale U21 le 4 août et l'Espérance de Tunis le 8 du même mois.

Les banlieusards aspirent à disputer un quatrième match amical. Faut-il trouver, d'abord, un sparring-partner ?