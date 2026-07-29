Tunisie: Pénurie d'eau minérale au pays - Les grandes surfaces annoncent l'épuisement de leurs stock

Les grandes surfaces commerciales en Tunisie font face à une tension sur l'approvisionnement en eau minérale conditionnée, dans un contexte marqué par une forte hausse de la consommation liée aux températures élevées enregistrées ces dernières semaines.

Le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour, a confirmé ce mardi 28 juillet 2026 l'existence d'une baisse de disponibilité de l'eau minérale en bouteille, indiquant que les stocks détenus par les grandes surfaces commerciales ont été entièrement écoulés.

Dans une déclaration accordée à Express FM, il a précisé que toutes les quantités livrées aux grandes surfaces sont rapidement vendues, en raison de la demande importante enregistrée durant cette période de fortes chaleurs.

Une production ralentie par les perturbations électriques

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Hédi Baccour a expliqué que les quantités produites par les usines d'eau minérale sont mises sur le marché après un délai de 48 heures, nécessaire pour garantir leur conformité aux exigences sanitaires.

Il a également souligné que les coupures répétées d'électricité ont eu un impact sur le rythme de production des unités industrielles, pouvant entraîner des perturbations et endommager certains équipements.

Selon lui, un retour des usines à leur rythme normal de fonctionnement devrait permettre une amélioration progressive de l'approvisionnement et un retour à la normale au niveau des circuits de distribution.

Les grandes surfaces également touchées par les coupures d'électricité

Le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces a par ailleurs indiqué que les interruptions d'électricité ont également affecté ces établissements, notamment en raison des risques de détérioration de certains produits alimentaires nécessitant une conservation au froid.

Il a toutefois précisé que les grandes surfaces disposent de groupes électrogènes leur permettant de limiter les conséquences de ces perturbations.

Cette situation intervient alors que la Tunisie traverse une période de forte demande en eau potable et en eau minérale, conséquence directe des vagues de chaleur et de l'augmentation des besoins de consommation.