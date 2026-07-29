Tunisie: Pourquoi - Le photovoltaïque...

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Les coupures d'électricité suite aux pannes dues à la surconsommation et les délestages imposés pour éviter le pire nous rappellent à une dure réalité : celle des canicules à venir qui seront de plus en plus nombreuses et durables. Il ne faut pas se leurrer, c'est ce qui nous attend.

Alors il faut s'adapter. Et pour commencer, végétaliser à tour de bras. Ensuite, il faut recourir à l'isolation thermique des bâtiments existants et surtout des nouvelles constructions. Et évidemment recourir au photovoltaïque.

Et à ce propos, commencer à sonder les particuliers qui sont très intéressés par cette alternative pourvu que les conditions d'installation et surtout de paiement soient très claires pour ne pas avoir des surprises désagréables au moment venu.

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