Tunisie: CTN - Des alternatives proposées aux passagers des traversées annulées entre Civitavecchia et La Goulette

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé que les passagers concernés par l'annulation des traversées prévues entre les ports de Civitavecchia, en Italie, et La Goulette disposent toujours d'alternatives pour effectuer leur voyage.

Dans un communiqué, la compagnie nationale a précisé que les voyageurs concernés peuvent réserver des places à bord de ses navires assurant des liaisons au départ ou à destination des ports de Gênes ou de Marseille.

La CTN a invité les passagers souhaitant bénéficier de ces solutions à contacter ses agences en Tunisie, à consulter son site officiel ou à se rapprocher des agences appartenant à son réseau de vente à l'étranger afin de procéder aux démarches nécessaires de réservation.

La compagnie a également mis à disposition de ses clients plusieurs numéros de contact pour obtenir davantage d'informations et d'assistance :

00393474083501

0033753814961

0021658526822