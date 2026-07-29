Algérie: L'UNESCO salue les efforts du pays pour la préservation du site archéologique de Tipasa

ALGER — L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a salué les efforts déployés par l'Algérie pour la préservation du site archéologique de Tipaza, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et ce lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, tenue à Busan (République de Corée), indique mardi un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Le ministère s'est félicité de "la décision du Comité du patrimoine mondial concernant le rapport technique sur l'état de conservation du site archéologique de Tipasa", et ce, après l'"adoption, à l'unanimité, d'une décision comportant une reconnaissance explicite des efforts déployés par l'Etat algérien afin d'assurer une gestion efficace et durable du site et de protéger les éléments matériels et immatériels portant l'authenticité de ce monument exceptionnel", précise le communiqué.

L'élaboration par l'Algérie du plan de gestion du site pour la période 2025-2030 a également été saluée par le Comité qui a estimé que sa mise en oeuvre effective constitue "un socle solide pour la gestion du site et la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle", ajoute la même source.

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Par ailleurs, le ministère a réaffirmé "son engagement à mettre en oeuvre les recommandations techniques contenues dans cette décision et à soumettre, d'ici le 1er décembre 2028, un rapport actualisé sur l'état de conservation du site et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces recommandations, au Centre du patrimoine mondial", soulignant que la protection du patrimoine national demeure "une priorité absolue reflétant l'identité algérienne et sa profondeur historique".