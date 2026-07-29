Algérie: Rezig reçoit les ambassadeurs d'Ukraine et d'Autriche

28 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu, mardi, l'ambassadeur d'Ukraine, Oleksandr Voronin, et l'ambassadeur d'Autriche, Wolfgang Spadinger, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre entre M. Rezig et l'ambassadeur d'Ukraine auprès de l'Algérie a été "l'occasion de passer en revue l'état des relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Ukraine et d'examiner les moyens de les renforcer", précise le communiqué.

La rencontre avec l'ambassadeur d'Autriche auprès de l'Algérie a permis aux deux parties de passer en revue l'état des relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays et d'examiner les moyens de les consolider, notamment dans le domaine de "la promotion des échanges commerciaux et de l'encouragement des partenariats entre les opérateurs économiques algériens et autrichiens", selon la même source.

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Les deux parties ont également abordé les perspectives d'élargissement de la présence des produits algériens sur le marché autrichien et les moyens de tirer le meilleur parti des potentialités des deux pays au service des intérêts communs, tout en soulignant l'importance d'intensifier les contacts entre les milieux d'affaires et d'activer les mécanismes de coopération économique bilatérale, conclut le communiqué.

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