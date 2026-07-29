Algérie: Lancement d'un programme de formation sur le projet d'extension du port de Djen Djen

ALGER — La première session du programme de formation sur le projet d'extension du port de Djen Djen (Jijel), encadrée par des experts italiens, a débuté mardi à Alger, indique un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre des engagements contractuels du groupement italien Alitamar, qui chapeaute la réalisation de l'étude d'extension du port de Djen Djen, précise le communiqué.

La cérémonie de lancement de cette session s'est déroulée à l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP), sous la supervision du Directeur général de l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), Amar Grine.

Cette première session au profit des cadres du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, de l'ANRIP et du Laboratoire d'études maritimes (LEM) sera encadrée par des experts du Bureau d'études italien Modimar, chef de file d'Alitamar, selon la même source.

A travers ce programme de formation, "l'ANRIP réaffirme son engagement à renforcer les compétences nationales et à ancrer le transfert d'expertises et de connaissances dans les domaines des études, de la planification et de la conception des grands projets portuaires", conclut le communiqué.