Algérie: Meddahi préside une réunion d'évaluation du foncier économique destiné à l'investissement

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a présidé une réunion de coordination au siège du ministère, consacrée à l'évaluation du foncier économique destiné à l'investissement touristique, indique, mardi, un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue lundi, en présence de cadres de l'administration centrale et de l'Agence nationale du foncier touristique (ANFT), la ministre a mis en exergue l'intérêt majeur accordé par les hautes autorités du pays à "l'accélération du rythme de mobilisation du foncier économique et sa mise à la disposition effective des porteurs de projets d'investissement".

Elle a, dans ce sens, mis en avant que "le développement du tourisme en Algérie, notamment le tourisme interne et le tourisme saharien, repose essentiellement sur la disponibilité du foncier touristique et la facilitation de l'investissement dans ce domaine, tout en s'orientant vers la réalisation de projets touristiques contribuant à la création d'une compétitivité des prix et au renforcement de l'investissement à travers l'accompagnement de la numérisation".

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A cette occasion, la ministre a rappelé les missions de l'ANFT, en tant qu'établissement public chargé de transformer les potentialités naturelles en projets concrets et réussis, et ce, à travers la mise à disposition du foncier touristique sur la plateforme numérique de l'investisseur, en coordination avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI).

Au cours de cette réunion, un exposé a été présenté concernant le foncier touristique, l'ANFT ayant identifié "240 assiettes foncières destinées à accueillir des projets d'investissement. Ces assiettes ont été mises à la disposition de l'AAPI, réparties à travers 30 zones et sites touristiques situés dans 19 wilayas, comprenant des terrains à vocation balnéaire, thermale, montagneuse, climatique et saharienne".

Ensuite, Mme Meddahi a donné des instructions à l'effet d'"accélérer l'achèvement de l'inventaire et la mise à jour de la situation du foncier touristique, ainsi que la finalisation des travaux d'aménagement et de raccordement des zones d'expansion touristique aux différents réseaux nécessaires, outre l'élaboration de la carte nationale des projets d'investissement, tout en encourageant les formules d'investissement ne nécessitant pas de grandes superficies ni d'aménagements complexes".

Elle a insisté, en outre, sur la nécessité d'"examiner avec précision la situation juridique et technique des différentes assiettes foncières et d'établir une liste des projets prioritaires requérant un aménagement, en vue de leur inscription dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2027".

A l'issue de la réunion, la ministre a réitéré la nécessité d'"orienter ces assiettes foncières vers l'accueil de projets d'investissement créateurs de valeur ajoutée, contribuant à la diversification de l'économie locale et à la création d'emplois, tout en renforçant la compétitivité de la destination touristique algérienne", selon la même source.