Algérie: Journée mondiale contre l'hépatite - Le pays poursuit ses efforts pour éliminer la maladie d'ici 2030

ALGER — Le ministère de la Santé a organisé, mardi à Alger, une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, l'accent ayant été mis sur la poursuite des efforts nationaux pour renforcer la prévention, élargir le dépistage et améliorer la prise en charge, jusqu'à l'élimination de la maladie d'ici 2030.

Dans une allocution prononcée en son nom par le chef de cabinet du ministère de la Santé, Hadj Maâti Khalil Reda, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene a souligné que la lutte contre l'hépatite virale constitue "une priorité nationale dans le cadre des politiques de santé publique", la célébration de cette Journée étant "une opportunité pour évaluer les réalisations accomplies, cerner les défis à relever et réitérer la détermination à poursuivre l'action commune en vue de renforcer la prévention, d'élargir le dépistage et d'améliorer la prise en charge, jusqu'à l'élimination de cette maladie dans notre pays".

Ainsi, l'Algérie a adopté le Plan stratégique national (2024-2027) pour l'élimination des hépatites virales, élaboré selon une approche participative avec la contribution des différents acteurs, pour en faire une "feuille de route nationale reposant sur la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge thérapeutique", a rappelé le ministre.

Ce plan constitue aussi "une étape essentielle pour réduire les infections et les décès liés à l'hépatite, en accordant une importance particulière à l'élimination de la transmission du virus de l'hépatite B de la mère à l'enfant", des objectifs qui requièrent "la poursuite de la mobilisation de l'ensemble des partenaires et le renforcement de la coordination entre eux", a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet effet, le ministre a rappelé l'objectif fixé par l'OMS visant à éliminer la maladie d'ici 2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte contre l'hépatite.

L'Algérie "avait réalisé des avancées importantes en matière de prévention", notamment à travers la vaccination contre l'hépatite virale B, rendue obligatoire dans le calendrier vaccinal pour les enfants depuis 2003, ainsi que l'amélioration du dépistage des hépatites virales B et C au sein des centres d'examen, outre le renforcement des campagnes de sensibilisation destinées à l'ensemble des catégories de la population, a-t-il rappelé.

S'agissant du traitement et de la prise en charge, le ministre a passé en revue les principaux efforts visant à renforcer la prise en charge de cette maladie, à travers la mobilisation des ressources humaines et matérielles à l'échelle nationale, l'élaboration d'un guide de prise en charge thérapeutique, et l'élargissement de la décentralisation de la prise en charge de cette pathologie, des mesures qui traduisent "la volonté de l'état de garantir le droit de chaque citoyen à la prévention, au dépistage, au traitement et à la prise en charge".

La Journée mondiale de la lutte contre l'hépatite est célébrée cette année sous le slogan "Hépatite: briser les barrières".