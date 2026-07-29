Algérie: Réunion de coordination multisectorielle pour le suivi des projets miniers structurants

ALGER — Une réunion de coordination, consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets miniers structurants et des projets d'accompagnement, s'est tenue, mardi, entre les ministères des Hydrocarbures, de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, des Mines et des Industries minières, et de l'Hydraulique.

Cette réunion, tenue au siège du ministère des Hydrocarbures, sous la présidence de son secrétaire général, M. Medjelled Miloud, en présence des secrétaires généraux des autres départements ministériels, a été consacrée au projet d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet, au projet de phosphate intégré et aux projets de réalisation des infrastructures d'accompagnement nécessaires à l'exploitation et à la production, en particulier ceux liés à la mobilisation des ressources hydriques nécessaires aux différentes unités industrielles et au renforcement des capacités de transport ferroviaire et logistique, afin de garantir la fluidité de l'acheminement des produits miniers entre les sites d'exploitation, de traitement et de transformation industrielle et les ports d'exportation, précise un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer le rythme de réalisation des projets miniers stratégiques et à renforcer la souveraineté industrielle du pays.

Au cours de cette réunion, il a également été procédé à l'examen des mesures prises pour répondre aux besoins de l'unité de traitement primaire du minerai de fer à Gara Djebilet, du projet de production de concentré de fer dans la région de Toumiat (Béchar) et des complexes de traitement, de transformation et de valorisation du phosphate à Bled El Hadba (Tébessa) et Oued Kebrit (Souk Ahras).

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Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités d'approvisionnement en eau, en adéquation avec les différentes phases de mise en service de ces installations industrielles, ajoute la même source.

La réunion a, en outre, permis de passer en revue l'état d'avancement des projets de transport minier, notamment les programmes de renforcement des capacités de chargement et de transport des minerais de fer et de phosphate, afin d'accompagner la mise en exploitation des lignes ferroviaires, la hausse progressive de la production et d'assurer l'acheminement des matières premières et des produits transformés vers les unités industrielles nationales et les ports d'exportation, dans le cadre de la mise en place d'une chaîne de valeur minière et industrielle intégrée.

Les secrétaires généraux ont affirmé que "la phase actuelle exige un renforcement de la coordination sur le terrain entre les différents secteurs et organismes concernés, ainsi que le traitement rapide de l'ensemble des préoccupations techniques et administratives, de manière à garantir le respect du calendrier fixé pour l'entrée en exploitation des projets, conformément aux instructions du président de la République visant à valoriser les ressources minières nationales, à renforcer l'intégration industrielle et à accroître la contribution du secteur minier à la diversification de l'économie nationale".

Au terme de cette réunion de coordination, il a été convenu de mettre en place un mécanisme de suivi périodique auprès des secrétaires généraux des secteurs concernés, en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux, d'assurer une coordination permanente entre les différents intervenants et de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la réalisation des infrastructures et des structures d'accompagnement, jusqu'à la mise en service de l'ensemble des projets dans les délais impartis, en vue de renforcer la position de l'Algérie en tant que pôle industriel et minier régional et de consolider les fondements de la sécurité industrielle et de la souveraineté économique nationale, conclut le communiqué du ministère.