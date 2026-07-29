Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire des soldats maliens et rend hommage au peuple malien

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a salué, mardi à Bamako, la mémoire des cinquante soldats maliens morts le 18 juillet 2026 dans le nord du pays et a rendu hommage aux autorités et au peuple malien pour leur sacrifice au service de la paix et de la sécurité.

"Ma présence à Bamako aujourd'hui s'inscrit dans le cadre purement fraternel. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au président Assimi Goïta et renouveler à lui-même, à son gouvernement et au peuple malien frère, nos condoléances émues, à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats", a-t-il déclaré à l'issue de son tête-à-tête avec le général Assimi Goïta.

Dans des propos rapportés par la Présidence sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, dit s'incliner devant la mémoire de ces soldats qui ont perdu la vie dans une embuscade attribuée à la coalition des indépendantistes touareg et de jihadistes sur la route reliant la ville d'Anéfis à celle de Gao, dans le nord du pays.

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"J'ai exprimé au président Goïta la condamnation sans réserve du Sénégal, et avec la plus grande fermeté, de ces actes odieux, lâches et barbares qui se multiplient. À lui et à tout le peuple malien frère, je rends hommage pour les efforts et les moyens déployés ainsi que pour les sacrifices consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans le pays", a insisté le président Faye.

Il a en même temps renouveler ses sincères remerciements au président Goïta pour l'accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée à Bamako, ainsi qu'à sa délégation. "À notre arrivée à Bamako, nous avons été accueillis dans la pure tradition de la « diatiguiya » malienne", a-t-il salué.

Le chef de l'Etat sénégalais a en même temps rappeler pour s'en féliciter le caractère fraternel des liens de son pays avec le Mali, "deux pays frères ayant des liens historiques de bon voisinage, de parenté, de culture, d'amitié et de coopération", a-t-il fait valoir, répétant que ces liens spéciaux, conjugués à la géographie et à une histoire commune, constituent la base de la particularité exemplaire des relations fraternelles qu'entretiennent les deux pays.

"Naturellement, nous avons saisi l'opportunité de ce voyage pour aborder, au cours de nos échanges, les questions de paix et de sécurité au niveau de notre sous-région, notamment les voies et moyens de lutter plus efficacement contre le terrorisme, qui ne cesse de s'étendre et menace toutes nos populations", a encore souligné le président Faye.