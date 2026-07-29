Sénégal: Le ministère de la Transition écologique entame une campagne 'JOJ Dakar 2026 sans plastique'

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a entamé, mardi, le déroulement de sa campagne "JOJ Dakar 2026 sans plastique", qui va consister à mener diverses activités de protection environnementale avant, pendant et après les Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains au Sénégal.

"J'appelle tous nos partenaires à s'approprier pleinement l'initiative 'JOJ Dakar 2026 sans plastique', pour une réduction de l'usage du plastique jetable et la promotion d'alternatives durables de protection de l'environnement", a dit le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gory Diouf.

Cette campagne va servir à "réduire l'utilisation des matières plastiques à usage unique", a-t-il assuré lors de son lancement, à Dakar.

Les Jeux olympiques de la jeunesse ne vont durer que deux semaines mais l'initiative de protection de l'environnement menée à l'occasion de cet évènement mondial doit s'inscrire dans une longue durée, selon M. Diouf.

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Ibrahima Diagne, un représentant du coordonnateur des JOJ Dakar 2026, s'est réjoui du lancement de la campagne.

"La protection de l'environnement est une préoccupation constante de l'État du Sénégal [...] Il est urgent de recourir à des stratégies d'atténuation du péril", a-t-il ajouté.

Le directeur des sports, Mama Laye Mbaye, a lancé un appel à une "mobilisation générale" contre la destruction de l'environnement par les matières plastiques.

"Par un engagement constant, les jeunes ont déjà prouvé leur capacité à recourir à des solutions locales, contre les défis sociaux, sanitaires ou écologiques", a-t-il dit en intervenant au lancement de la campagne au nom de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

Une représentante du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Fatou Lèye, a promis au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique une contribution de ladite institution.

Le PNUD fera appel à sa propre expertise internationale en matière de développement durable et de mobilisation communautaire, selon Mme Lèye.

L'agence onusienne va mobiliser des volontaires chargés de sensibiliser le public à la protection de l'environnement et de participer à la collecte des déchets, a-t-elle assuré.

Le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse.