Afrique de l'Ouest: A Bamako, les présidents Faye et Goïta ont parlé de paix et de sécurité régionale (Présidence sénégalaise)

28 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye et son homologue malien, le général Assimi Goïta, ont échangé mardi à Bamako sur les questions relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région, insistant singulièrement sur les voies et moyens d'accentuer la lutte contre le terrorisme, a indiqué la présidence sénégalaise.

"Les deux chefs d'État ont consacré leurs échanges aux questions de paix et de sécurité dans la sous-région, et singulièrement aux voies et moyens de lutter plus efficacement contre un terrorisme", ont notamment fait savoir les services de la présidence.

Rendant compte de la rencontre entre les deux chefs d'Etat dans la capitale malienne, la présidence sénégalaise fait observer que le président Faye a assuré à son homologue malien du "soutien indéfectible" du Sénégal envers ce pays. "Le Mali peut compter sur notre soutien indéfectible", a répété le président Faye.

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"Le président du Sénégal, arrivé dans la capitale malienne dans la journée pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures, a été accueilli à sa descente d'avion avec les honneurs militaires a été reçu au palais de Koulouba par le général d'Armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l'État du Mali", a rapporté la présidence sénégalaise.

Elle souligne que le président Bassirou Diomaye Faye, a renouvelé au président Goïta, au gouvernement et au peuple malien, les "condoléances émues" du Sénégal, à la suite des attaques tragiques qui ont récemment coûté la vie à plusieurs soldats malien.

"Il s'est incliné devant leur mémoire et a rendu hommage aux sacrifices consentis par le Mali pour la paix et la sécurité tout en exprimant "'la condamnation sans réserve du Sénégal, avec la plus grande fermeté, de ces actes odieux, lâches et barbares".

La présidence sénégalaise a dans le même temps relevé l'appel lancé à l'occasion de cette rencontre, par le président Bassirou Diomaye Faye, en faveur de la "mise en synergie" de toutes les forces "dans un esprit de fraternité et de solidarité, aussi bien dans le cadre bilatéral que dans celui des instances régionales".

Les deux Chefs d'État ont examiné les perspectives de renforcement de leur coopération, aussi bien dans le cadre bilatéral que dans celui des instances régionales dont le Sénégal et le Mali sont l'un et l'autremembres. Le président Bassirou Diomaye Faye se réjouissant de la convergence de vues constatée sur les principales questions abordées et de la nécessité, partagée, de travailler dans un esprit de fraternité et de solidarité, selon la même source.

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