Sénégal: Vers l'élaboration d'une stratégie nationale des minéraux critiques en vue de leur transformation locale

Dakar — Le ministère des Mines et de la Géologie a entamé, mardi, à Dakar, l'élaboration d'une stratégie nationale visant à identifier les "ressources minérales stratégiques" du pays et à les transformer au Sénégal.

Le but de cette initiative faisant l'objet d'un atelier de deux jours - 28 et 29 juillet - est de renforcer la contribution de ces ressources à l'industrie nationale, selon Mamané Djitté, le directeur de cabinet du ministre des Mines et de la Géologie, et Rokhaya Samba, la directrice générale du Service géologique national du Sénégal (SGNS).

Le Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable, une organisation réunissant environ 80 pays dont le Sénégal, soutient l'élaboration de la stratégie visant à identifier les "ressources minérales stratégiques" sénégalaises et à les transformer localement.

À l'atelier prennent part des représentants de l'Administration publique, des sociétés minières, du monde universitaire et de la société civile, des partenaires techniques et financiers de l'État également.

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Ils doivent définir la "feuille de route" de l'élaboration de la stratégie nationale visant à identifier les "ressources minérales stratégiques" du pays et à les transformer au Sénégal.

Les conclusions de l'atelier serviront de base à la rédaction de "la stratégie nationale sur les minéraux critiques", qui va guider la politique minière sénégalaise, dans un contexte de forte demande mondiale en ressources indispensables à la transition énergétique et au développement industriel.

Développer l'industrie et de créer des emplois

"Cette stratégie permettra d'identifier les substances qui devront jouer un rôle majeur dans le développement du pays et de mettre en place, pour chacune d'elles, une politique spécifique favorisant sa valorisation locale", a expliqué le directeur de cabinet au ministre des Mines et de la Géologie, Mamané Djitté.

Il signale, en présidant l'atelier, que cette initiative a été prise dans un contexte où de nombreux pays considèrent que certaines ressources minérales sont critiques ou stratégiques pour leur industrialisation et la transformation de leur économie.

"Le Sénégal est à la croisée des chemins, concernant le développement de son potentiel minier. Il est important d'inviter toutes les parties concernées à réfléchir ensemble à l'élaboration d'une stratégie nationale des minéraux critiques", a souligné M. Djitté.

"Notre objectif est de davantage transformer ces ressources au Sénégal. Cela permettra de développer l'industrie, de créer des emplois et de produire les engrais dont notre pays a besoin, par exemple", a-t-il dit.

Mamané Djitté a donné l'exemple du phosphate, une ressource que le Sénégal exporte sans la transformer, alors qu'elle est indispensable à la fabrication des engrais nécessaires à l'agriculture sénégalaise.

La directrice générale du SGNS explique que la première étape de l'élaboration de la stratégie nationale consiste à définir la notion de minéraux critiques pour le Sénégal. Sa définition varie selon les priorités économiques et les besoins de chaque pays, d'après Rokhaya Samba.

Disposer de données fiables

"La définition de la criticité varie d'un pays à l'autre, selon ses besoins. Pour nous, au Sénégal, il s'agit d'identifier les minéraux nécessaires à nos priorités de développement", a-t-elle expliqué.

"Lorsque cette définition sera faite, une liste de minéraux critiques ou stratégiques sera établie", a ajouté Mme Samba.

Selon sa directrice générale, le Service géologique national du Sénégal sera le cadre technique de ce processus et exercera sa mission avec l'aide du Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable.

Les travaux seront menés sur la base des expériences de plusieurs pays et des recommandations du Centre africain de développement des ressources minérales de l'Union africaine, a dit Rokhaya Samba.

Un comité technique a été créé au ministère des Mines et de la Géologie pour élaborer la "feuille de route" devant conduire à l'élaboration de la stratégie nationale.

Les futures campagnes d'exploration seront conduites avec les cartes géologiques du Sénégal, ce qui permettra de mieux identifier les ressources du pays, de faire une estimation des réserves et de disposer de données fiables pour opérer les choix stratégiques nécessaires, a assuré Mme Samba.