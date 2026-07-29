Sénégal: L'investissement dans l'économie des soins peut-être un 'levier de croissance stratégique' (Officiel)

Dakar — Investir dans l'économie des soins peut constituer un levier de croissance stratégique et d'investissement productif pour le capital humain a indiqué, mardi, le directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Amadou Diaw.

"Investir dans l'économie des soins n'est pas une dépense sociale supplémentaire, c'est plutôt un investissement productif, un investissement dans le capital humain, la croissance ainsi que la résilience de nos sociétés", a-t-il notamment dit à l'ouverture de la 4e Conférence du Réseau africain des comptes de transfert nationaux (NTA-Africa).

"Économie générationnelle et économie des soins au coeur des politiques publiques en Afrique", est le thème principal de cette rencontre qui appelle à "développer des statistiques plus robustes, des outils d'analyse plus performants et des mécanismes innovants de financement".

Le directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a présenté l'économie générationnelle comme un mécanisme qui permet de "dépasser les approches traditionnelles de la croissance pour mieux comprendre comment les différentes générations produisent, consomment, investissent et se soutiennent mutuellement".

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"Elle nous permet d'intégrer pleinement les dynamiques démographiques dans la planification économique et nous aide à mieux anticiper les besoins futurs de nos populations", a encore fait valoir M. Diaw en parlant de l'économie générationnelle.

"Alors que les indicateurs économiques ont historiquement privilégié les transactions marchandes, les participants entendent désormais quantifier les activités de soutien invisibles qui conditionnent pourtant le bon fonctionnement des marchés", peut-on lire dans un document remis aux participants.