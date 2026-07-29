Sénégal: L'héritage de l'Almaami Abdul Qaadiri Kan présenté comme une source d'inspiration pour relever les défis actuels

Dakar — Un symposium consacré au 250e anniversaire de la Révolution du Fuuta Tooro a mis en exergue l'actualité des valeurs portées par ce mouvement théocratique du XVIIIe siècle, à travers l'héritage de son premier Almaami Abdul Qaadri Kan dont l'action peut constituer une source d'inspiration face aux défis contemporains.

"À l'heure où notre monde est confronté à de nombreux défis, conflits, inégalités, perte de repères, crise des valeurs, bouleversements technologiques et environnementaux, le message porté par l'Almaami Abdul Qaadiri Kan conserve une remarquable actualité", a notamment déclaré le président du comité d'organisation de la commémoration du 250e anniversaire de la Révolution du Fuuta Tooro et de l'intronisation de l'Almaami Abdul Qaadiri Kan, Amady Bâ.

Cette rencontre scientifique est organisée par le département d'Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), en partenariat avec la Fédération des descendants et alliés de l'Almaami Abdul Qaadiri Kan (FEDDE).

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L'action de l'Almaami Abdul Qaadiri Kan rappelle que "l'autorité véritable ne trouve sa légitimité ni dans la force ni dans les privilèges, mais dans le service du peuple, le respect des principes moraux, la quête de la connaissance et la recherche permanente du bien commun", a expliqué M. Ba à l'ouverture de cette manifestation.

La Révolution du Fuuta Tooro constitue un "moment fondateur de l'histoire politique et sociale de la région", a-t-il indiqué, en faisant allusion à son rôle dans l'ancrage des valeurs de justice, de responsabilité, de gouvernance éthique, d'éducation et de réforme sociale.

Le président du comité d'organisation a expliqué que si Thierno Souleymane Baal est l'inspirateur de la Révolution de 1776, Abdul Kader Kane est reconnu par les historiens comme le premier Almaami à avoir effectivement exercé le pouvoir après avoir été désigné par ce dernier.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, Amady Bâ les a invités à cultiver le savoir, à préserver leur identité, à servir leur pays avec intégrité et à promouvoir le dialogue, estimant que les grandes figures de l'histoire africaine demeurent des repères pour construire l'avenir.

Il a exprimé son souhait de voir les travaux du symposium contribuer à l'approfondissement des connaissances sur cette période de l'histoire intellectuelle et politique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, tout en renforçant le dialogue entre les chercheurs, les détenteurs des traditions orales et les nouvelles générations.