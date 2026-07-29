Sénégal: Une Stratégie nationale de transformation adoptée pour un accès universel aux soins

Dakar — La Stratégie nationale de transformation du système de santé (SNTSS) 2026-2034 va désormais servir de "document de référence absolue" pour la politique sanitaire du gouvernement, avec l'ambition de bâtir un système de santé "souverain, performant, résilient", garantissant un accès universel à des soins de qualité, a indiqué, mardi, à Dakar, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy.

"En parfaite cohérence avec le référentiel Vision Sénégal 2050 et conformément aux orientations" du président de la République, "la Stratégie nationale de transformation du système de santé devient aujourd'hui le document de référence absolue de la politique de santé du gouvernement du Sénégal", a notamment déclaré M. Sy.

Il présidait l'ouverture de l'atelier de validation technique de cette stratégie couvrant la période 2026-2034, en présence d'acteurs du secteur, d'experts, de représentants des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile ainsi que de partenaires techniques et financiers.

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Selon le ministre de la Santé, cette stratégie, élaborée suivant une démarche "inclusive et participative", porte la vision d'un système de santé "souverain, performant, résilient", garantissant un accès universel à des services de santé de qualité, tout en contribuant au renforcement du capital humain et à la croissance économique du pays.

Il estime que ce document opère un "virage stratégique" en replaçant la prévention et la promotion de la santé au coeur du système, tout en améliorant la qualité des soins curatifs.

"Notre objectif est clair : accélérer la couverture sanitaire universelle à travers une transformation structurelle, managériale, digitale et financière du système de santé", a-t-il indiqué, précisant que le gouvernement ambitionne de faire passer l'espérance de vie à la naissance de 69,3 ans actuellement à 73 ans à l'horizon 2034.

Pour atteindre cet objectif, la stratégie arrêtée repose sur cinq orientations majeures portant sur la modernisation de la gouvernance à travers la performance et la digitalisation intégrale, l'amélioration du financement de la santé et le renforcement de la prévention et de la promotion de la santé. Il a aussi cité la diversification d'une offre de soins de qualité adaptée aux besoins des populations, ainsi que le développement de la souveraineté pharmaceutique.

D'après Ibrahima Sy, ces orientations découlent d'un diagnostic approfondi des performances et des priorités du système de santé, avec des actions destinées à corriger les dysfonctionnements identifiés et à accélérer l'atteinte de la Couverture sanitaire universelle.

Le plan d'action de la stratégie est estimé à 6.661 milliards de francs CFA sur dix ans, a relevé le ministre, insistant sur la nécessité de privilégier l'efficience, la redevabilité et la recherche de l'impact de chaque franc investi dans un contexte marqué par la rareté des ressources.

Il a également annoncé plusieurs réformes jugées structurantes, notamment la réforme du district sanitaire, la réforme hospitalière visant à redéfinir la gouvernance des établissements publics et privés de santé, ainsi que l'application des dispositions du Code de la santé publique pour renforcer la régulation du secteur.

Il a en outre évoqué la promotion des investissements privés, particulièrement dans le domaine pharmaceutique, de la digitalisation et de l'offre de soins, de même que l'opérationnalisation du Fonds d'action médicale destiné notamment à la prise en charge des urgences et des maladies nécessitant des soins coûteux.