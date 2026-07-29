Gabon: Hermann Immongault clôt sa mission en Australie et veut s'inspirer du modèle australien pour le futur projet de Belinga

La visite officielle du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, en Australie s'est terminée dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. C'est à cet endroit que Fortescue exploite l'un des plus grands complexes miniers de minerai de fer au monde.

Après des échanges à Perth avec le fondateur et président exécutif de Fortescue, le Dr Andrew Forrest, la délégation gabonaise s'est rendue sur le terrain pour observer directement l'organisation industrielle du groupe.

Pilbara, laboratoire d'une mine de classe mondialePilbara concentre l'essentiel de la production australienne de minerai de fer. Les exportations de ce minerai représentent plusieurs dizaines de milliards de dollars de recettes chaque année pour l'économie australienne.

Pour le Gabon, cette immersion avait un objectif précis : comprendre les standards opérationnels, logistiques et technologiques qui pourraient inspirer le développement du projet Belinga. Fortescue mène actuellement l'exploration sur ce gisement via sa filiale Fortescue Belinga.

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Un modèle intégré de 200 millions de tonnes par anSur place, la délégation a découvert l'ampleur du dispositif de Fortescue :5 mines en activité réparties en trois pôles : Chichester avec Cloudbreak et Christmas Creek, environ 100 Mt/an ; Ouest avec Solomon et Eliwana, environ 100 Mt/an ; et Iron Bridge, spécialisé dans la magnétite à haute teneur.760 km de voie ferrée pour relier les sites à Port Hedland.

Le port Herb Elliott, autorisé à 210 Mt/an, d'où partent plus de 990 navires chaque année. « The Hive » à Perth, le centre de contrôle qui pilote à distance mines, trains et port grâce aux données en temps réel et aux technologies autonomes.Fortescue emploie plus de 20 000 personnes. Le groupe a investi 46,2 milliards de dollars dans ses infrastructures et a déjà expédié plus de 2,5 milliards de tonnes de minerai à travers le monde.

Quelles leçons pour Belinga ?

Au-delà des volumes, c'est toute la chaîne de valeur qui a retenu l'attention du Vice-Président : extraction, traitement, transport, exportation, sécurité, performance environnementale et formation.

Pour Libreville, trois priorités ressortent de cette visite :

Les infrastructures : chemins de fer, pôles logistiques et ports miniers adaptés aux grands volumes.

L'innovation et l'automatisation : pilotage à distance, maintenance prédictive, efficacité énergétique.

La gouvernance et l'impact local : création d'emplois, transfert de compétences, valeur ajoutée pour les communautés.Un partenariat stratégique qui se confirme

En choisissant de finir sa mission à Pilbara, Hermann Immongault réaffirme la volonté du Gabon d'inscrire Belinga dans une logique d'industrialisation durable. « Une mine compétitive ne tient pas seulement à la richesse du sous-sol. Elle dépend aussi de la qualité des infrastructures, de l'innovation et de la gouvernance », a souligné la délégation.

Alors que le gouvernement accélère la diversification de l'économie, l'expérience australienne servira de référence pour calibrer les investissements et les choix technologiques autour de Belinga.

La visite se conclut ainsi sur une note concrète : le partenariat avec Fortescue entre dans une nouvelle phase, celle du transfert d'expertise pour faire de Belinga un projet structurant pour le Gabon.