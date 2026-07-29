Gabon: Arrivée officielle du Président de la République à Accra

Le Président de la République, Chef de l'État, chef du Gouvernement, Son Execellence Brice Clotaire Oligui Nguema , est arrivé ce jour à Accra où il entame une visite officielle en République du Ghana à l'invitation de son homologue, S.E. John Dramani Mahama.

Par cette visite, le Chef de l'État confirme son engagement à repositionner le Gabon sur la scène diplomatique africaine et internationale. Cette démarche traduit sa volonté de bâtir une diplomatie active, souveraine et orientée vers les résultats, au service du développement national et du bien-être des populations.

Depuis le retour du Gabon au premier plan des relations internationales, le Président de la République conduit une série d'initiatives destinées à renforcer les partenariats stratégiques avec les économies africaines. En plaçant la transformation locale, la souveraineté économique et la diversification des alliances au coeur de son action, il donne une impulsion nouvelle à la politique extérieure du pays.

Le Ghana, économie de référence en Afrique de l'Ouest et siège du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), constitue un partenaire essentiel dans cette dynamique.

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Ce séjour s'inscrit dans la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui entend développer une coopération tournée vers les investissements, la transformation des ressources, l'essor des échanges commerciaux et la consolidation d'un tissu industriel national. Ces orientations rejoignent les priorités de l'action gouvernementale, qui vise à construire une économie gabonaise plus compétitive, créatrice d'emplois et fondée sur la valorisation nationale des richesses.

À son arrivée, le Chef de l'État a été accueilli avec les honneurs militaires par le Président John Dramani Mahama. Les marques de considération qui lui ont été réservées témoignent de l'estime portée à son leadership et de la reconnaissance du rôle croissant du Gabon dans la diplomatie africaine. Elle illustre aussi, la volonté commune des deux pays d'approfondir un partenariat fondé sur la stabilité, le dialogue et la coopération.

Par cette présence active sur le continent, le Président de la République confirme son ambition de faire de la diplomatie un levier direct de transformation économique . En mobilisant les alliances africaines au service du développement, il renforce la capacité du Gabon à attirer les investissements, à diversifier ses échanges et à promouvoir une action extérieure résolument tournée vers les résultats au bénéfice des populations.