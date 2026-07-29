Afrique: CAN féminine 2026 - Le Malawi crée la sensation face au Nigeria (3-2)

Dakar — Le Malawi a réussi un exploit historique en s'imposant devant le Nigeria (3-2), décuple champion d'Afrique, pour son tout premier match en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine.

Les Malawites ont surpris les Super Falcons grâce notamment aux soeurs Chawinga. Tabitha a ouvert le score à la 73e minute, avant de doubler la mise six minutes plus tard (79e), donnant une avance confortable à son équipe.

Le Nigeria a réduit l'écart sur un penalty transformé par Rasheedat Ajibade (90e+2), mais Temwa, l'autre soeur Chawinga, a rapidement redonné deux buts d'avance au Malawi en inscrivant le troisième but de son équipe (90e+5).

Uchenna Kanu a marqué un deuxième but pour le Nigéria dans les ultimes instants du match (90e+9), mais son équipe n'a pu éviter la défaite.

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Cette victoire permet au Malawi de réussir un exploit authentique pour son premier match de CAN, en faisant tomber l'une des nations les plus titrées du football féminin africain.

Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, a remporté la CAN à dix reprises depuis l'édition de 1998.

Dans l'autre match de ce groupe C, joué un peu plus tôt, la Zambie a largement dominé l'Égypte (6-0).

La capitaine et buteuse vedette de la sélection zambienne, Barbra Banda, a plié à elle seule cette rencontre en marquant quatre buts et en délivrant une passe décisive.

Les Lionnes du Sénégal ont perdu leur premier match, dimanche, aux dépens de l'Algérie, 2-0.

Le Sénégal va jouer son prochain match jeudi à 17 h 00 GMT, contre le Kenya, au stade olympique de Rabat.

Éliminées en quart de finale lors de l'avant-dernière édition, les Sénégalaises partagent aussi le groupe A avec le Maroc, le pays hôte de la CAN.

La compétition se poursuit, mercredi, avec les matchs du groupe D, qui vont opposer le Ghana au Cap-Vert à 17h GMT et le Cameroun au Mali à 20h GMT.