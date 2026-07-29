Sénégal: La Chambre criminelle de Kaffrine prononce plusieurs peines de réclusion pour meurtre et viol

Kaffrine — Le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaffrine, siégeant en chambre criminelle, a prononcé, mardi, des peines de réclusion criminelle allant de sept à quinze ans dans affaires de meurtre et de viol, a constaté l'APS.

Dans le dossier concernant A.T., poursuivi pour viol, détournement de mineure par fraude sur la personne de R.K. et vol commis avec violences, le tribunal l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle.

Dans une autre affaire, N.B., poursuivi pour le meurtre de A.B., dont l'ordonnance de prise de corps, de mise en accusation et de renvoi devant la chambre criminelle remonte au 31 mars 2026, a également été condamné à quinze ans de réclusion criminelle.

La Chambre criminelle a, par ailleurs, condamné B.M., reconnu coupable de viol sur la personne de O.K., à dix ans de réclusion criminelle.

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Pour deux autres dossiers de meurtre, la juridiction a respectivement prononcé des peines de sept ans de réclusion criminelle et de dix ans de prison ferme.

Le dernier dossier concernait M.D., poursuivi pour viol sur M.B, une élève âgée de 15 ans qui l'accuse de l'avoir violée à cinq reprises alors qu'il était son père adoptif.

Les faits remontent au 13 juin 2025.

À l'audience, l'accusé a contesté les faits qui lui sont reprochés.

Dans son réquisitoire, l'avocat général avait requis une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Les avocats de la défense ont plaidé l'acquittement, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir la qualification de viol.

Le Chambre criminelle a rendu sa décision et a acquitté le prévenu.