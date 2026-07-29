Sénégal: Financement du développement - L'ESEA réunit experts et étudiants autour d'une palabre de recherche

La Cellule de Recherche appliquée (CRA) de l'École supérieure d'Économie appliquée (ESEA) a organisé, samedi 25 juillet, une palabre générale de recherche consacrée au financement du développement. L'événement a rassemblé universitaires, experts des finances et étudiants autour d'une question centrale : « Financer le développement dans un monde en mutation : quels défis pour les États ? Quelles perspectives pour les jeunes diplômés ? »

Ouvrant les travaux, le Professeur Ibrahima Ndiaye, Directeur de l'ESEA, a situé cette rencontre dans la démarche institutionnelle de l'école. « Les palabres sont des rendez-vous de réflexion, de dialogue et de partage, au cours desquels l'ESEA met en débat une thématique, choisie au coeur des préoccupations des acteurs du développement », a-t-il déclaré.

Repenser les sources et les modèles de financement

Les échanges ont été animés par M. Samba Mbaye, Directeur de l'Institut Africatalyst et ancien Représentant Résident du Fonds Monétaire International (FMI), ainsi que par Mme Yacine Fall, Conseillère Régionale au Norwegian Refugee Council et alumni de l'école.

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Leurs interventions ont porté sur les sources de financement, les modèles économiques émergents et la nécessité de repenser les approches traditionnelles pour un financement durable du développement.

Plaidoyer pour une approche interdisciplinaire

Pour sa part, M. Ibrahima Sar, Expert en Finances publiques et ancien Ministre du Budget, a plaidé en faveur d'une approche interdisciplinaire pour financer le développement. Il a également souligné la nécessité d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et la création de richesses pour répondre aux besoins des populations.

Au-delà des échanges académiques, la rencontre a également permis aux étudiants de l'ESEA de bénéficier de conseils sur la recherche d'emploi et le renforcement de leurs compétences, afin de mieux s'adapter aux réalités du marché du travail.