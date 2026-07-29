Sénégal: Grand Magal de Touba - Le maire de Dakar apporte le soutien de la capitale au khalife général des mourides

magal-touba.org
Grande mosquée de Touba
28 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, a été reçu ce mardi 28 juillet par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba et vise à témoigner le soutien de la capitale à l'organisation de cet important rendez-vous religieux.

Accompagné de conseillers municipaux et de membres de l'administration de la Ville de Dakar, Abass Fall a été reçu au domicile du khalife, à Darou Minane. Il a indiqué que cette audience revêtait avant tout un caractère de courtoisie, tout en formulant des prières pour que Dieu accorde une longue vie au guide religieux.

« À travers cette visite, nous avons ressenti toute la spiritualité du Saint Homme. Nous avons également perçu l'affection qu'il nous porte et qu'il nous a manifestée », a déclaré le maire de Dakar. Profitant de cette occasion, Abass Fall a rappelé que de nombreux Dakarois se rendent chaque année à Touba pour célébrer le Grand Magal. C'est dans cette dynamique que la Ville de Dakar a apporté son soutien au khalife général des mourides afin de contribuer au bon déroulement de l'un des plus grands événements religieux du Sénégal.

Le maire de Dakar a enfin sollicité les prières de Serigne Mountakha Mbacké pour la réussite de sa mission à la tête de la capitale.

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