Sénégal: Tivaouane - L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh va démarrer son unité d'hémodialyse avant le Gamou

Les malades rénaux de Tivaouane et des environs n'auront plus à se déplacer à Thiès ou à Dakar. L'unité d'hémodialyse de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh sera mise en service avant le Gamou d'août 2026, selon le directeur de l'hôpital. La structure de santé vient de recevoir cinq nouveaux générateurs et une unité de traitement d'eau, portant sa capacité à dix générateurs.

Un équipement acquis avec l'appui du ministère de la Santé. Selon le directeur de l'hôpital, Dr Yoro Diagne, l'acquisition a été rendue possible grâce à la Division Équipement et Maintenance du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

L'hôpital a également bénéficié, en 2024, de cinq premiers générateurs offerts par la Fondation Amal du Maroc via la famille du parrain de l'hôpital, Serigne Mame Alpha Sy. Le local dédié à l'hémodialyse est déjà aménagé. Depuis trois semaines, les techniciens installent et testent le matériel.

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« L'installation et les tests, surtout ceux de l'unité de traitement d'eau, seront bouclés au plus tard le 8 août », a assuré Dr Yoro Diagne. Le démarrage des séances de dialyse est donc prévu avant le Gamou de Tivaouane. Le ministère s'est engagé à affecter à l'hôpital des techniciens et des médecins néphrologues.

La direction travaille aussi avec ses partenaires pour acquérir le petit matériel : lits, chariots et autres équipements pour le confort des patients pendant les séances. Pour Abdou Aziz Diop, membre de la famille du parrain, cette unité va changer la vie de nombreux malades.

Actuellement, les patients sont contraints d'effectuer plusieurs fois par semaine le trajet Tivaouane-Thiès-Dakar pour leur dialyse, avec des coûts de transport très élevés. Après une première coelioscopie pédiatrique réussie, l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh confirme ainsi sa montée en puissance pour offrir des soins de spécialité aux populations du département.