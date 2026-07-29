Sénégal: Mercato - Les Lions animent le marché des transferts

Iliman Ndiaye tout proche d'Al-Hilal, Nicolas Jackson priorité d'Aston Villa... Le mercato des internationaux sénégalais bat son plein. Tour d'horizon d'un été qui pourrait redessiner le visage de la sélection sénégalaise.

Le mercato estival bat son plein. Les internationaux sénégalais figurent parmi les joueurs les plus convoités en Europe. Entre départs imminents, transferts déjà bouclés, prêts stratégiques et batailles entre grands clubs, plusieurs Lions pourraient changer de dimension dans les prochaines semaines. Le premier grand dossier concerne Ismaïla Sarr. Auteur d'une saison convaincante, rappelant pourquoi il demeure l'un des ailiers les plus explosifs d'Europe, l'ancien Messin attire désormais l'attention de Manchester United. Les Red Devils cherchent à injecter davantage de vitesse et de percussion sur les ailes, et le profil du Sénégalais coche plusieurs cases. Si les discussions restent encore à approfondir, l'intérêt du club mancunien témoigne de la cote toujours élevée du Lion sur le marché européen.

Pendant qu'Ismaïla Sarr fait rêver Manchester United, une page est sur le point de se tourner à Everton. À 36 ans, Idrissa Gana Guèye quitte les Toffees et devrait rejoindre Al Diriyah, en Arabie saoudite. Véritable monument du club anglais, le milieu sénégalais laisse derrière lui plusieurs saisons marquées par son abattage défensif, son leadership et son immense popularité auprès des supporters. Son départ met fin à une aventure qui aura fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire récente d'Everton.

Un Guèye pour en remplacer un autre ?

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Son successeur pourrait être... Sénégalais. Les dirigeants d'Everton avancent, en effet, sérieusement sur le dossier Pape Guèye. Le milieu, dont le volume de jeu, la puissance de frappe et la qualité de relance correspondent parfaitement au profil recherché, est tout proche de rejoindre Goodison Park. Son arrivée permettrait au club anglais de conserver une empreinte sénégalaise au coeur de son entrejeu, tout en offrant à Pape Guèye la visibilité qu'il mérite. Le club de Liverpool pourrait toutefois perdre un autre Lion. Brillant durant la dernière saison, Iliman Ndiaye suscite un vif intérêt sur le marché. Deux prétendants se détachent : Al-Hilal, Manchester United et Aston Villa. Les Red Devils apprécient sa créativité entre les lignes, tandis qu'Unai Emery voit en lui un joueur capable d'apporter davantage de variété offensive à son équipe. Mais seul le club semble prêt à faire des folies pour s'attacher les services de l'attaquant sénégalais.

Nicolas Jackson, priorité d'Unai Emery

Sa capacité à évoluer comme meneur, ailier ou deuxième attaquant fait d'Iliman Ndiaye l'un des profils les plus recherchés de ce mercato. Aston Villa ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. Le club de Birmingham pousse avec insistance pour recruter Nicolas Jackson. Malgré les débats qui entourent parfois son efficacité, l'attaquant sénégalais conserve une énorme cote en Premier League grâce à sa vitesse, sa puissance et sa faculté à créer des espaces. Aston Villa voit en lui un élément capable de franchir un nouveau cap offensif, preuve que la confiance de son entraîneur à Villarreal, Unai Emery, envers l'ancien joueur de Casa Sports demeure intacte.

Si plusieurs cadres pourraient changer d'air, l'avenir appartient aussi aux plus jeunes. Révélation de ces derniers mois, Bara Sapoko Ndiaye va être définitivement transféré au Bayern Munich après avoir convaincu les dirigeants bavarois durant son prêt. En quelques mois seulement, le jeune milieu est passé du statut de grand espoir à celui de véritable projet d'avenir du champion d'Allemagne. Ses débuts prometteurs ont conforté le Bayern dans son choix de miser durablement sur le prodige sénégalais. Les Munichois vont débourser environ 5 millions d'euros pour ce transfert.

Après une excellente saison avec Lorient, Bamba Dieng est au coeur d'une impressionnante bataille. L'attaquant sénégalais est suivi de près en Angleterre, en Turquie, en Arabie saoudite et en Russie. Son profil d'avant-centre mobile, capable d'attaquer la profondeur et d'évoluer sur tout le front de l'attaque, plaît à de nombreux clubs. Rarement Bamba Dieng n'avait suscité un intérêt aussi large durant une même fenêtre de transferts.

Ibrahima Ba signe au Sporting Portugal

Le cas Ibrahima Ba mérite lui aussi une attention particulière. Annoncé à Strasbourg, le défenseur central sénégalais de 21 ans semblait tout proche de découvrir la Ligue 1. Mais l'opération a finalement échoué au dernier moment, obligeant le joueur à revoir ses plans. Un contretemps qui n'aura finalement été que temporaire, puisque le Sporting Portugal est passé à l'offensive et devrait désormais accueillir le jeune talent. Pour un joueur réputé pour sa qualité technique et son potentiel, rejoindre l'un des meilleurs clubs formateurs d'Europe représente peut-être une opportunité encore plus intéressante pour sa progression.

Dans un registre différent, Pape Matar Sarr pourrait lui aussi animer les prochaines semaines. Tottenham l'a placé sur le marché afin d'étudier les offres susceptibles d'arriver. À seulement 23 ans, le milieu sénégalais conserve une excellente réputation grâce à sa capacité à casser les lignes, son activité et son intelligence tactique. Plusieurs clubs européens surveillent attentivement l'évolution de sa situation, conscients que peu de milieux offrent un tel équilibre entre récupération et projection offensive.

Enfin, Mikayil Faye s'apprête à poursuivre sa progression en 2. Bundesliga. Le défenseur sénégalais va être prêté à Nuremberg, avec l'objectif d'enchaîner les minutes et de poursuivre son développement. Considéré comme l'un des défenseurs sénégalais les plus prometteurs de sa génération, ce prêt apparaît comme une étape importante avant un éventuel retour au plus haut niveau européen.