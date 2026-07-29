Burkina Faso: IPO 2026 - Le gouverneur Adama Jean Yves Béré donne le ton à Nando

Le gouverneur de la région de Nando Adama Jean Yves Béré a présidé la cérémonie officielle de lancement de l'immersion patriotique obligatoire le mardi 28 juillet 2026 à Koudougou. Elle a connu la présence des personnalités civiles, militaires, des autorités coutumières et religieuses. La région a enregistré 6259 appelés repartis sur douze sites d'accueil.

La région de Nando a officiellement donné le coup d'envoi de l'édition 2026 de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO), le mardi 28 juillet 2026 à Koudougou. La cérémonie de lancement, présidée par le gouverneur de la région, Adama Jean Yves Béré, a connu la présence de La cérémonie de lancement a enregistré la présence du président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel (AES), Bassolma Bazié, du Grand Chancelier des Ordres burkinabè, le général Pingrenoma Zagré, ainsi que des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses de la région.

Témoignant de l'importance accordée à cette initiative qui vise à renforcer les valeurs de patriotisme, de discipline et d'engagement citoyen chez les jeunes Burkinabè.

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Au total, 6 259 appelés participent à cette édition de l'IPO dans la région de Nando. Ils sont répartis sur douze sites d'accueil, dont huit à Koudougou, deux à Réo, dans la province du Sanguié, et deux autres à Léo, dans la province de la Sissili. Pendant plusieurs semaines, ces jeunes bénéficieront d'une formation axée sur le civisme, la discipline, le vivre-ensemble, la résilience ainsi que la connaissance des institutions de la République et des valeurs fondamentales de la Nation.

Dans son allocution, le président de la cellule régionale de l'IPO de Nando, le gouverneur Adama Jean Yves Béré a rappelé que l'Immersion patriotique obligatoire s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso de forger une jeunesse consciente de ses responsabilités, attachée aux valeurs républicaines et prête à contribuer activement à la défense et au développement du pays.

« Cette immersion constitue une étape importante dans la construction d'une citoyenneté responsable. Elle permettra à chaque appelé de renforcer son amour pour la patrie, de développer l'esprit de discipline, de solidarité et de sacrifice, indispensables dans le contexte actuel de notre pays », a-t-il déclaré.

« Une expérience enrichissante »

Il a invité les participants à tirer profit de cette formation soulignant que les connaissances et les valeurs acquises durant cette période devront être mises au service de leurs communautés respectives. Il a également exhorté les encadreurs à accomplir leur mission avec professionnalisme afin d'assurer le succès de cette édition. S'agissant des parents des appelés de l'IPO 2026, il les a rassurés que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement.

« Les enfants reviendrons avec des connaissances et des aptitudes qui feront la fierté des parents », a fait savoir M. Béré. Pour le directeur régional en charge de l'Enseignement secondaire de Nando, Yacinthe Yaméogo, tous les dispositifs nécessaires ont été mis en place afin de garantir un bon séjour aux participants sur les douze sites retenus dans la région.

Selon lui, les équipes pédagogiques et les encadreurs ont été préparés pour accompagner efficacement les appelés tout au long de leur immersion. L'ambition est de permettre à chaque appelé de vivre une expérience enrichissante qui renforcera son sens du devoir, sa discipline et son engagement citoyen. Le président de la délégation spéciale de la commune de Koudougou, Amédée Paré s'est réjoui du choix de Koudougou pour abriter le lancement officiel de cette initiative.

L'Immersion patriotique obligatoire constitue aujourd'hui, selon lui, un levier important de consolidation de la cohésion sociale et du sentiment d'appartenance nationale.

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, les autorités entendent faire de ce programme un véritable cadre de formation citoyenne, capable de susciter chez les jeunes un engagement en faveur de la paix, de la solidarité et du développement. A cette cérémonie, des appelés de la première promotion de l'IPO 2025, ont fait des démonstrations en démontage et remontage des armes devant une assistance émerveillée par la maitrise de ces étudiants de l'Université Norbert Zongo. Une plantation symbolique d'arbres a mis fin à la cérémonie sur le site du lycée Sainte Monique de Koudougou.