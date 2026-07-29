Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2026 - A Gaoua, 1 445 nouveaux bacheliers appelés à devenir des modèles de patriotisme

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a procédé, le mardi 28 juillet 2026 à Gaoua, au lancement officiel de la session 2026 de l'Immersion patriotique obligatoire. Sur les 1 541 appelés attendus à Gaoua, 1 445 étaient présents lors du lancement et 22 bacheliers de la session 2025 qui n'avaient pas participé à l'édition précédente.

Depuis le lundi 27 juillet 2026, les nouveaux bacheliers ont progressivement rejoint les différents sites d'immersion patriotique de la région du Djôrô, pour une expérience de trente jours (27 juillet au 26 août 2026) consacrée à la discipline, au civisme et à l'engagement citoyen.

Ce mardi 28 juillet 2026, place à la cérémonie officielle de lancement présidée par le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro.

Avant l'entame des activités, les appelés ont, à l'unisson, entonné l'hymne national le Ditanyè, symbole de leur engagement et de leur attachement aux valeurs de la Nation.

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Dans son intervention, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a d'abord félicité les nouveaux bacheliers admis à la session 2026 du baccalauréat avant de rappeler les objectifs de cette initiative. « L'objectif visé pour nous est de former des Burkinabè nouveaux, d'avoir des Burkinabè patriotes, des Burkinabè qui sont prêts à défendre leur pays et à ne jamais trahir leur Nation », a-t-il déclaré.

Siaka Barro a invité les appelés à suivre avec rigueur les formations, les consignes des formateurs et des encadreurs. Pour lui, cette immersion s'inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle les Burkinabè à participer activement à la construction de leur patrie.

Selon le gouverneur, les bénéficiaires de cette formation doivent devenir des exemples dans leurs familles, leurs communautés et dans les universités. « Une formation patriotique obligatoire doit faire de ces appelés des modèles. C'est en cela que nous allons dire que nous avons réussi la formation des jeunes bacheliers », a-t-il soutenu.

Le gouverneur a donné rendez-vous au 26 août 2026, date prévue pour la sortie officielle, afin d'apprécier les acquis des participants. Il a souhaité qu'à l'issue de la formation, ces jeunes portent davantage les valeurs patriotiques et les idéaux de la révolution progressiste populaire.

Pour cette session, la mobilisation est jugée satisfaisante dans la région du Djôrô. La région compte au total environ 2200 appelés. Sur les 1 541 appelés attendus à Gaoua, 1 445 ont répondu présents dès le premier jour. Le contingent comprend également deux bacheliers issus de pays amis ainsi que 22 bacheliers de la session 2025, revenus volontairement pour vivre cette expérience qu'ils n'avaient pas pu effectuer.

Pour le gouverneur, cette mobilisation traduit une évolution dans la perception de l'immersion patriotique obligatoire. « Au début, certains étaient réticents, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est une manière de forger les nouveaux bacheliers et de former les Burkinabè nouveaux », a-t-il indiqué.

La discipline comme première leçon

L'Adjudant de Gendarmerie Ismaïla Guigemdé, responsable de l'encadrement du site d'immersion du lycée Bafudji, a expliqué l'esprit qui guide la formation durant les 30 jours.

Selon lui, l'objectif principal est d'inculquer aux jeunes appelés des valeurs patriotiques, avec comme fondement la discipline.

« Nous sommes chargés de leur inculquer des valeurs patriotiques. Ces valeurs, c'est d'abord de les rendre disciplinés, parce que nous ne pouvons pas être patriotes s'ils ne sont pas disciplinés », a-t-il expliqué.

Pour lui, la discipline constitue la base de toutes les autres valeurs. Elle doit permettre aux participants de développer le sens de l'ordre, de la responsabilité et de l'engagement pour la Nation.

Il a invité les appelés à accepter cette expérience avec courage et volonté. « Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de vivre cette immersion. Il faut avoir la volonté d'apprendre et accepter, car avec la volonté, tout passe facilement », a-t-il conseillé.

Mafatoumata Paré, appelé à l'Immersion patriotique obligatoire 2026, a livré ses premières impressions après le début de la formation.

Pour elle, cette expérience permet déjà de découvrir des valeurs essentielles comme la discipline, le respect des moniteurs et la cohésion sociale. « Ce que j'ai ressenti, c'est la discipline, le respect des moniteurs et la cohésion sociale entre nous », a-t-elle confié.

Elle a dit espèrer également acquérir d'autres qualités au cours de cette formation, notamment la bravoure et le courage. À l'endroit de ses camarades, il a lancé un message d'encouragement : « Je leur demande de prendre courage et d'avoir la force, parce que ce n'est pas simple. Mais avec le courage, nous allons y arriver ».

Au-delà de l'organisation matérielle assurée par les autorités, le gouverneur Siaka Barro a salué la mobilisation des filles et fils de la région du Djôrô pour accompagner le séjour des appelés.

Un appel à contribution lancé dans les provinces du Poni et du Ioba a permis de collecter plus de 2,3 millions de francs CFA ainsi que des sacs de riz pour soutenir les conditions de séjour des participants. Le gouverneur a invité les populations à poursuivre cet élan de solidarité, estimant que chaque citoyen doit contribuer à la construction du Burkina Faso.

Cette cérémonie de lancement a également servi de cadre aux anciens appelés pour partager leur expérience avec les nouveaux participants. Ils ont également prodigué des conseils aux nouveaux appelés, les invitant à faire preuve de courage, d'assiduité et à tirer pleinement profit de cette formation.