Tunisie: ESS - Pour ajuster l'effectif et répondre aux attentes - Sur tous les fronts

Alors que le groupe de joueurs étoilés poursuit sa préparation au complexe Mhamed-Maârouf sous la houlette du technicien Christian Bracconi, l'exécutif s'efforce de purger et solder le passif, le tout sur fond d'une situation qui intervient forcément dans un contexte de forte restructuration financière pour le club étoilé.

Aux côtés de ses collaborateurs Marouane El Ghoul et Nadim Ben Thabet, Bracconi s'active donc à affiner le groupe, à peaufiner sa cohésion, et ce, après un cycle polarisé sur le foncier avec des sessions de musculation en alternance. Bref, sous le soleil du Sahel, le cuir a d'abord laissé place à la sueur avant que le coach n'engage le passage aux dispositions et à la maîtrise avec ballon.

En cette période précise, au-delà d'une confiance à restaurer après un exercice écoulé où l'ESS a été loin de ses standards, achevant la saison à un rang qui ne cadre pas avec ses ambitions, pour Bracconi, l'enjeu est double avec un effectif à découvrir au fil des jours et un projet de jeu à bâtir avant les trois coups de la compétition.

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Rompre avec le déficit d'intensité rencontré la saison passée, tout un environnement à analyser pour mettre en lien les données, physiques, tactiques et mentales, ne pas verser vers une charge de travail mal calibrée vu les états de forme disparates (concernant particulièrement les recrues), le plateau technique a forcément du pain sur la planche à un peu plus de trois semaines des trois coups du championnat.

Les contours du groupe se dessinent

Aujourd'hui, volet contours du groupe qui se dessine, avec le retour de prêt du gardien Raed Gazzah, les recrutements de l'ailier Achraf Ben Dhiaf et des milieux Abdallah Amri et Mohamed Sangare, ainsi qu'avec les contacts noués avec le latéral gauche Azmi Ghouma, transfuge de Pharco FC, l'Etoile se repense progressivement en attendant que d'autres pistes aboutissent en cette période de mercato estival.

Quant aux flux sortants, des mouvements dictés aussi par l'impératif de dégraisser la masse salariale, El Hassan Diaw a déjà mis le cap sur Al Madina et probablement d'autres joueurs pourraient quitter après avoir été soumis au jugement de Bracconi. Reste enfin l'enjeu que représente le paiement des arriérés, une opération importante pour l'avenir du club, histoire de ne pas être confronté à nouveau aux plaintes déposées pour réclamer des impayés, comme l'ont fait par le passé Fahmi Ben Romdhane, Said Ben Maazouz et autre Zineddine Ben Ahmed.

Pour conclure, à propos de Wajdi Kechrida, le latéral étoilé aurait certes émis le voeu de quitter, mais encore faudra-t-il trouver un arrangement qui satisfasse les deux parties. Quant à Oussema Abid, pour ne pas le voir résilier unilatéralement son engagement, les tenants étoilés font tout pour lui régler ses dus et espèrent, bien entendu, le conserver à terme dans l'effectif de Bracconi. En clair et globalement, l'exécutif de l'ESS s'active sur tous les fronts pour régulariser la situation financière, renforcer et stabiliser un ensemble de joueurs pour créer à terme une saine émulation de groupe.