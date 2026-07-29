Afrique: À Addis-Abeba, Le pays réaffirme son soutien à la réforme de la Commission de l'Union africaine

À l'occasion de sa participation aux travaux de la 49e Session Ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union Africaine, qui se tient à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, les 28 et 29 juillet 2026, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que le parachèvement du processus de réforme de la Commission de l'UA requiert la consolidation d'un climat professionnel sain, fondé sur la responsabilité, la transparence et le respect mutuel, aptes à renforcer l'efficacité institutionnelle et à ancrer la confiance au sein des organes de l'Union, dans le cadre d'un système de recrutement transparent et équitable, basé sur la compétence, le mérite, l'égalité des chances et une répartition géographique équitable entre les États membres.

Il a exprimé, à cet égard, le plein appui de la Tunisie au projet de budget proposé pour l'Union Africaine au titre de l'exercice 2027 ainsi qu'à la reprise des opérations de recrutement après des années de gel, ce qui est de nature à contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de la Commission et à l'amélioration de ses performances, tout en insistant sur l'importance de poursuivre l'attachement aux principes de bonne gouvernance, de discipline budgétaire, de rationalisation des dépenses et de garantie de la bonne allocation des ressources disponibles au service des priorités de l'Union.

Le Ministre a également appelé à la nécessité de fournir le soutien requis aux nouvelles structures de l'Union, au premier rang desquelles figure le Centre Africain d'Excellence pour les Marchés Inclusifs Africains (AIMEC), dont notre Pays abrite le Siège, afin de lui permettre d'assumer pleinement le rôle qui lui incombe dans l'appui au processus d'intégration économique continentale.

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En marge de cette participation, le Ministre s'est entretenu avec Mme Selma Haddadi Malika, Vice-Présidente de la Commission. L'entretien a été axé sur le suivi des résultats de la visite de travail qu'elle a effectuée en Tunisie les 18 et 19 juin 2026, ainsi que sur l'examen des moyens de soutenir le processus de réforme de la Commission et de renforcer la présence de la Tunisie au sein de ses structures.

Il s'est également entretenu avec M. Bankole Adeoye, Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité, avec lequel il a passé en revue les principaux développements de la situation sécuritaire au Soudan et en Libye en particulier, à la lumière des évolutions géopolitiques internationales. À cette occasion, il a souligné la nécessité d'intensifier les efforts visant à endiguer l'escalade du terrorisme, notamment dans la région du Sahel africain, à travers l'activation des mécanismes de dialogue, le renforcement des piliers de la stabilité et l'adoption d'approches continentales globales et multilatérales pour faire face à ses périls.

Le Ministre s'est en outre félicité de la position de l'Union Africaine à l'égard de la cause palestinienne, réaffirmant la position constante de la Tunisie en soutien au peuple palestinien frère et à cette juste cause.

Le Ministre s'est également réuni avec Mme Nardos Bekele-Thomas, Directrice Générale de l'Agence de Développement de l'Union Africaine (AUDA-NEPAD), qui a présenté un aperçu des activités de l'Agence et des principaux projets dont elle supervise la réalisation en Tunisie. Le Ministre a appelé, à ce propos, à renforcer la coopération avec les différentes structures nationales concernées et les composantes du secteur privé.

Au cours de cette première journée de participation aux travaux du Conseil Exécutif, le Ministre a tenu une série d'entretiens et de concertations bilatérales avec plusieurs de ses homologues africains. Il s'est ainsi entretenu avec le Chargé de la gestion du Ministère des Affaires Étrangères de Libye, M. Taher Al-Baour, le Premier Secrétaire du Cabinet et Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce International du Kenya, M. Musalia Mudavadi, ainsi que la Ministre d'État aux Affaires Étrangères de la République Fédérale du Nigeria, Mme Bianca Odumegwu-Ojukwu.

Les échanges ont porté sur les moyens de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines entre la Tunisie et ces Pays frères, la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, ainsi que le renforcement des mécanismes de l'action africaine commune.