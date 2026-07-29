Congo-Brazzaville: Silap 2026 - La troisième édition se termine en beauté

Après quatre jours de travaux, la troisième édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire (Silap) a pris fin le 26 juillet au Musée Cercle africain par la remise des prix littéraires et artistiques aux méritants.

Les conférences, panels, tables rondes, représentations théâtrales, animations diverses, excursion ont été au programme du Silap 2026. Un événement culturel et artistique qui a confirmé que plus que jamais, le livre et les arts sont véritablement des maillons essentiels du développement économique culturel, touristique des nations. « Pendant quatre jours, les conférenciers et panélistes dont la lucidité, la pertinence des analyses et la qualité des contributions ont enrichi notre réflexion collective et nourrit l'imaginaire de Pointe-Noire et de ses habitants », a dit Phillipe Mboumba Madiela, conseiller socio culturel du maire de la ville de Pointe-Noire.

Il a félicité tous les participants pour leur apport à la réussite de l'activité. S'adressant au promoteur du Silap, il a exprimé toutes ces « félicitations au comité d'organisation conduit par l'écrivain Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, dont la vision fait de Pointe-Noire une véritable capitale du livre, des arts et du dialogue des cultures ».

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Avant la clôture du Silap, une excursion a été initiée en matinée à Loango, Matombi et Diosso, à l'intention des participants qui ont ainsi visité les impressionnants Gorges de Diosso, le musée ma Loango de Diosso, l'ancien Palais royal, la Pointe indienne, Matombi et ses luxurieuses berges, Loango en longeant la Route des caravanes jusqu'à l'ancien port d'où les négriers embarquaient les esclaves pour les Amériques.

Au nombre des écrivains, hommes de culture, institutions culturelles couronnées ont figuré, entre autres, le Pr Rony Yala Kouandzi, Shekinah Nanour Tchilendo, Edgard Marien Mitsyngou, Alexandrine Lao de Centrafrique, Richenel Vendet, Gloire André Loubassou, Just Mad, Chardin Alphonse Nkala, Henri Djombo, Djon's Dinana, Benn Mpoussa, Rock Simba, Roger Tello, Martin Pape Engemba de la République démocratique du Congo, Prince Arnie Matoko, le musée Cercle africain, Rosny Souaga du Gabon, Lelahel Razias Mahoumi, Nicole Mballa Mikolo, Octave Théophile Nzila, Jasmine Christale Soto Ngbele de Centrafrique, Meouka Messonika...

Le défilé des mannequins de l'agence Trace fashion mode et la démonstration des danses Kizomba et salasa ont agrémenté la cérémonie de clôture.